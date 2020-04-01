 Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.
"Цена на российский сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась еще на $3,20/барр. по сравнению с пятницей, до минимального уровня с марта 1999 г. – $13/барр. (cif Роттердам)", - говорится в сообщении.
Российская нефть сейчас торгуется на рынке Северо-Западной Европы со скидкой по отношению к стоимости нефти Brent в 4,75 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent накануне опускалась ниже 18 долларов.
На средиземноморском рынке баррель Urals стоил чуть выше - около 15 долларов.
Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке.
Але, щиро кажучи, є сумніви, що надалі впаде вартість, бо в нас якось так, що пальне може лише дорожчати або в кращому випадку зберігати вартість.
Дешевая нефть - подарок ЕС, США и Китая.
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
Іванівна25+
така гарна дитина,батьки мають пишатись
Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%.....
Прынц Сауд сказав шо может павтарить.