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 Экономика, За рубежом
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Все про:нефть (1496) Россия (75260)

 Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов

Стоимость барреля российской нефти Urals на рынке Северо-Западной Европы в понедельник 30 марта снизилась до 13 долларов.

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.

"Цена на российский сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась еще на $3,20/барр. по сравнению с пятницей, до минимального уровня с марта 1999 г. – $13/барр. (cif Роттердам)", - говорится в сообщении.

Российская нефть сейчас торгуется на рынке Северо-Западной Европы со скидкой по отношению к стоимости нефти Brent в 4,75 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent накануне опускалась ниже 18 долларов.

На средиземноморском рынке баррель Urals стоил чуть выше - около 15 долларов.

Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Также читайте: Цены на нефть упали до уровня 2002 года

Источник: https://censor.net.ua/n3185919
 
   
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Радує, що запутінській нечисті по всьому світу доведеться затягувати пояси, у тому числі прибічникам руського міра в т.зв. ДНР та ЛНР
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Те страны которые покупают у лаптеногих мачмалу Urals приближается к 0
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естессна. дешевле чистый брент переработать, чем мачмалу от серы очищать.
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Да какая там нахер расейская нефть,там одно болото,а под видом этой дряни с ноября прошлого года продается вывезенная нефть из Венесуелы
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Спотові ціни на газ у Європі опустилися нижче внутрішньоросійських на тлі рекордних запасів і зростаючих поставок скрапленого газу.Про це повідомляють російські ЗМІ.Повідомляється, що 31 березня ціна на газ на голландській біржі TTF і на британському газовому хабі National Balancing Point встановилася в перерахунку на рівні 82 долари за тисячу кубометрів, а до цього падала до 80 доларів.При цьому в західних російських регіонах ціни на газ (збільшені на величину експортного мита) становлять 84-85 доларів, що помітно перевищує ціну на європейських майданчиках.
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А еще большая радость придет,когда с мая2020 барель будет стоить -5$,т.е за каждую бочку нефти Рашка будет доплачивать 5 баксов
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А ***** все еще надеется, что это первоапрельская шутка.
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Не зупиняйтеся на досягнутому....падлюки
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тока наши трускавецкие иксперды говорят, что всего на 3-5 грн./л.
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Скоро в Раше ослиную мочу начнут разбавлять бензином.
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причём смесь будут продавать Очень дорого!
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"сегодня праздник в рассеян, сегодня будут танцы!" )
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А чого бензин тоді не дешевшає? Чого наші НПЗ не купляють нафту, таку дешеву і роблять нормальну ціну? Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов - Цензор.НЕТ 9775
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всё просто. формула ценообразования. между ценой нефти и ценой бензина обратная пропорциональность. когда цена нефти стремится к нулю, цена бензина - к бесконечности ))
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Бо тому що бариги конченi...в них iнша понятка
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Хоча з іншого боку: дешеві енергоносії це не завжди потужна єкономіка. таж венесуела чи кацапстан. Люди рослаблюють булки, нема енергоєфективності, і маємо туж сраку в економіці при будь-якій ціні на паливо...
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Полиш бухати й подивись на стели на АЗС. 92 на БРСМ близько 22 грн.
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Ви заправляєтесь на БРСМ, тоді мені шкода ваш двигун.
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Тому що це ф'ючерси. Це ціна на майбутні поставки. Я так розумію, що нині продають бензин із нафти, що була придбана дорожче.
Але, щиро кажучи, є сумніви, що надалі впаде вартість, бо в нас якось так, що пальне може лише дорожчати або в кращому випадку зберігати вартість.
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рано радоваться. вот когда мордва начнет жрать друг дружку вот тогда и наступит всемирное благоденствие.
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Что й то Ярмак Богисыч тормозит по пути признания малороского отребья и отмене рашейских санкций. Ох получит он от ***** Коронавирусного
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Если Трампушка не поможет ***** , то все ! К осени им будет нечем даже подтирать сраки . Но Трампушка .что то суетиться по этому поводу .
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Х@йло прислав Трампу літак з захисними масками... Трамп сказав, що це "дуже мило", подякував і... продовжив ще на рік санкції проти рашки))))
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Шейхи молодцы. Опускают козлорылых конкретно Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов - Цензор.НЕТ 6117
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Я извиняюсь,- тут енот не пробагал?
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Так это же хорошо!
Дешевая нефть - подарок ЕС, США и Китая. Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов - Цензор.НЕТ 3354
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Союз развалился при 8-10...... кстати, цена газа привязана к нефти. сколько будет цена газа в Украине, сеёчас в Европе около 80........
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Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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Іванівна25+

така гарна дитина,батьки мають пишатись

Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%.....

Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов - Цензор.НЕТ 8684
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Нафта упала до рівня 1999, коли х@йло ще не був президентом. Ось воно - справжнє обнулєніє!
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Кремляди и людоед путлер "жирок поднакопили" когда 110-120 стоимость была...и полезли ублюдки в Украину, Сирию.......
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$13/барр. (cif Роттердам)",

Прынц Сауд сказав шо может павтарить.
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от кацапам напользы привалило, хоть гусей откапывай...
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З 20 травня китайці більше не будуть купувати російської нафти 😂
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При всех ужасах коронавируса, есть хоть что-то позитивное. Бензоколонка хоть какое-то время будет жрать сама себя.
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