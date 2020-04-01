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 Политика Украины
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 В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО

В Украине всего 3 178 подозрений на коронавирус и 669 подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводит карта СНБО по распространению коронавируса в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Киеве 685 подозрений и 134 подтвержденных случаев коронавируса.

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В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 01
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 02
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 03
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 04
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 05
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 06
В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО 07

Источник: https://censor.net.ua/n3185918
 
 
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Тобто це кількість поточних тестувань
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мало блияать! завозите побольше *******!
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Блин затуркали людей с этим коронавирусом. Сейчас ходит мысля шо ходить чпокаться без презика с кем попало вероятность цепануть вич меньше чем корону в супермаркете В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО - Цензор.НЕТ 4004
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"ходить чпокаться" это уже прям фаст-фуд чпокальный какой-то... ладно бы там сесть в кустики, подрючиться, так нет... уже на ходу... 51 оттенок серого, поди...
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"Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве - прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…" Источник: https://censor.net.ua/n3185878

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Источник: https://censor.net.ua/n3185870

"Жодного українця ми не залишимо. Усіх обов'язково повернемо. Для українців немає обмежень для повернення через кордон в Україну. Усі можуть у будь-який момент повернутися - і 15, і 17, і після", - зазначив міністр Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182283

выступление Зеленского перед медцентром в Новых Санжарах

Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, "быстрого реагирования". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани Скалецкую"

Театр абсурда который привел к беде.
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