 В Украине 3 178 подозрений на коронавирус, - СНБО

Такие данные приводит карта СНБО по распространению коронавируса в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Киеве 685 подозрений и 134 подтвержденных случаев коронавируса.

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