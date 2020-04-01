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 Политика Украины
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 Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления об отмене решения парламента от 31 марта о принятии закона о введении рынка земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации сайта парламента, соответствующий проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Батькивщина" Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано пять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, три из которых инициировали члены фракции "Батькивщина".

Ранее схожие постановления подали внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре прошлого года, и внефракционный нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

Читайте также: Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов

Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Источник: https://censor.net.ua/n3185917
 
 
 Топ комментарии
 
пять ручных пёсиков крупных агрохолдингов детектед.
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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пять ручных пёсиков крупных агрохолдингов детектед.
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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Ті, хто любить ловити рибку у мутній воді, не розуміючи, що мутна вона є не лише джерелом риби, а й повеней, руйнувань і смертей.
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Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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у врагов Украины и их полезных идиотов всех истерика, что МВФ теперь может дать кредит. МВФ, а не Московия
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Болт Вам а не землю.А дефолт у Вас в головах.
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болт ты уже получил, ничего вы сделать уже не сможете - это так ,запоздалые судороги у вас Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 8979
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Alexander Sobolev, якщо можна, ви б не могли більш розгорнуто пояснити свою думку?
зокрема мене цікавить ваш аналіз сьогоднішнього стану економіки України;
джерела погашення боргів по зовнішніх запозиченнях;
недоотримання надходжень до державного бюджету в 4 кварталі 2019 року;
фінансування забезпечення життєдіяльності країни в умовах пандемії.
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Это у тебя болт , а у меня земля . Которую я схочу продам , захочу нет ,, и пох мне , есть этот мораторий , или его нет . Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 7619 .
Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 7590 .
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Гнать Раду поганой метлой,то законы принимают то отменяют то снова принимают.Не ВР а дом полудурков.Продажа была принята большенством,правильная или нет это другое дело а теперь те кто несоизволил прийти в ВР на голосование начали просто пиарится зная что даже при повторном голосовании ЗА и так будет большенство.
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Нормальний закон про ринок землі, до 100 га в одні руки це те що треба.
Чим буде більше невеликих господарств тим краще.
Ще потрібні недорогі кредити для розвитку тих господарств.
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Там не было нужного числа депутатов. Это фальшивое голосование. Разве можно продаввать зелю Украины, В Великобритании запрещена продажа земли. Она только дается в пользование. В Израиле тоже запрещена продажа земли. А дефолта не будет, если отказаться отдать сейчас долг.. В Исландии отказались брать в долг у МВФ, выслали всех ее чиновников, отдают существующий долг постепенно. Экономика Исландии процветает.
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Оце Юля гонить, пам'ятаю, як від БЮТ в 2016-2017 р. ходили і агітували за ринок землі та збирали підписи.
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Просто про це вже забули, хай журналісти покопаються, то знайдуть цікаві речі по цьому питанні.
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Сейчас фракции ОПЗЖ и "Батьк1вщина " вбросят на рассмотрение столько
проектов по отмене решения сколько ранее вбросили поправок к закону ,
затягивают время,пророссийские ничтожества ,толкают Украину к дефолту .
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Пять обеспокоиных о тех кто на халяву пользуется землей. Она видь не стоит ктото засевает. Точно не крестьяне такими маштабами и с такой техникой.
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Путін, Коломойский, Юля, Медведчук, Шарій, Гордон --- це все кодло з одного корита харчується.
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Закон принят без референдума,без мнения Крыма,Донецка,Луганска - государственная измена без срока давности.
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Поэтому Зеля и сказал, что идет только на один срок. Его задание было продать землю Украины.Чтобы оставить украинцев без земли... Будем как индейцы жить в резервациях, потому что землю скупят богатые дяди... Только Зеле с такими делами надо еще дожить до конца срока... Разве мало было что Крым даром и без сопротивления отдали? Теперь уже все хотят отнять?
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Зеля для этого и тысячи заробитчан пустил в Украину. чтобы была эпидемия и люди не смогли возмутиться что украинскую землю продают.Только пока у него не получается... Украинцы бедные, на без таблеточном иммунитете. Никак не болеют массово. И блокпосты поставили чтобы на Майдан не пускать...
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