 9 проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду: 7 из них от "Батькивщины" (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в среду зарегистрировали проекты постановлений народные депутаты из фракции "Батькивщина" Сергей Тарута (№ 2178-10-П5), Андрей Пузийчук (№ 2178-10-П6), Михаил Волынец (№2178-10-П7) и Владимир Кабаченко (№2178-10-П8).

Ранее сообщалось, что соответствующий проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Батькивщина" Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано девять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (инициаторами семи постановлений являются депутаты из "Батькивщины", а двух – внефракционные).

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Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.