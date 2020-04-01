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 9 проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду: 7 из них от "Батькивщины" (обновлено)

В Верховной Раде зарегистрировано уже 9 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о введении рынка земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в среду зарегистрировали проекты постановлений народные депутаты из фракции "Батькивщина" Сергей Тарута (№ 2178-10-П5), Андрей Пузийчук (№ 2178-10-П6), Михаил Волынец (№2178-10-П7) и Владимир Кабаченко (№2178-10-П8).

Ранее сообщалось, что соответствующий проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Батькивщина" Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано девять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (инициаторами семи постановлений являются депутаты из "Батькивщины", а двух – внефракционные).

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Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Источник: https://censor.net.ua/n3185917
 
 
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Юлька никак не усбагоицца. Ну не быть старушке уже никогда у руля. На следующих выборах будет как Ляшко, дома сидеть Пять проектов постановлений об отмене запуска рынка земли внесены в Раду - Цензор.НЕТ 3084
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Кто-то очень сильно хочет дефолта Украины
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Зелена погань святкує перемогу, над народом, стрибає від радості, на сайті, бо продали землю, за кредит, під високі проценти. Рано ви святкуєте, прийде час і ви пожалкуєте.
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Багато дописувачів пишуть дурню. Я маю землю,а чи продам --то інша справа. Але це моя власність .якою я маю право розпоряджатись (Конституція). А ****** баба юля --привикла піаритись брехати.зраджувати, продаватись--так і вмре такою.
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проти ринку землі - великі орендатори , можна експлуатувати землю ЯК ХОЧЕШ = ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НІЯКОЇ.
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