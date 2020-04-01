EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  930  19
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Минздрав (2432) Ляшко Виктор (157) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями предоставляется бесплатно. Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - заявил он.

По его словам, Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3185915
 
 
 Топ комментарии
 
Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Прохання ж було сьогодні не жартувати.
 показать весь комментарий
 
лучше туда вообще не попадать. Счас стремно вообще с другими болячками слеч на больничке ибо корону получишь 100%
 показать весь комментарий
 
Вначале я поверил потом посмотрел на календарь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
лучше туда вообще не попадать. Счас стремно вообще с другими болячками слеч на больничке ибо корону получишь 100%
 показать весь комментарий
 
 
тобто відтепер хворим не будуть виносити папірець зі списком потрібного
для закцпівлі в їхній аптеці? чи це стосується лише хворих уклавших угоду?
 показать весь комментарий
 
 
це стосується лише хворих, у кого "спіна бєлая"
 показать весь комментарий
 
 
Прохання ж було сьогодні не жартувати.
 показать весь комментарий
 
 
Вначале я поверил потом посмотрел на календарь.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко, тебя самого надо в поликлинику сдать. Для опытов
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский, заканчивай Цырк, давай ДоСвиданья!
 показать весь комментарий
 
 
" ...будет делать всё возможное..."
Звучит весьма туманно. Надо бы - гарантировано обеспечит .
 показать весь комментарий
 
"Медична допомога хворим COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко"- шкода що похорон за рахунок родичів ,мля ,після "дупоМохи" зебілів!
Поясніть це ляжку що воно морозить!
 показать весь комментарий
 
"Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, но деньги - вперёд!"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх