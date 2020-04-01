 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями предоставляется бесплатно. Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - заявил он.
По его словам, Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.
для закцпівлі в їхній аптеці? чи це стосується лише хворих уклавших угоду?
Звучит весьма туманно. Надо бы - гарантировано обеспечит .
Поясніть це ляжку що воно морозить!