 Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Об этом информируют в Министерстве социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 тыс. грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 тыс. грн, а также - более 400 тыс. граждан, которые получают государственную социальную помощь в свя связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Читайте также: Минздрав выдаст приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко

Кроме того, с 1 апреля автоматически состоится ежегодный перерасчет пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать, на основании абзаца 5 ч. 4 ст.42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".



