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 Политика Украины
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 Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

В Украине с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 000 грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 000 грн.

Об этом информируют в Министерстве социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 тыс. грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 тыс. грн, а также - более 400 тыс. граждан, которые получают государственную социальную помощь в свя связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

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Кроме того, с 1 апреля автоматически состоится ежегодный перерасчет пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать, на основании абзаца 5 ч. 4 ст.42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики 01
Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185911
 
 
 Топ комментарии
 
У кого пенсия 5001 грн. - офигевают )
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ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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эх... краще б вона була. зелена )))) зелена від зєлі )))
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Щас заживём-кстати некоторые могут не поверить, так как 1 апреля
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Повірять коло ціни плигнуть вгору, адже ця тисяча не підкріплена товаром.
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эх... краще б вона була. зелена )))) зелена від зєлі )))
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Зелена, то Доніна тисяча. Ото тисяча - так тисяча.
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ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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ух ты... и как раз базары начали открывать...а еще на дачу хотят - откройте, а!
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А как в прошлом году Порошенко подкинул бабосов перед выборами, так это Барыга взятку дал? Да, зебобики? Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5219
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То была "неправильная" тыща, а эту наш Зелька пощупал, теперь она "правильная"...
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НУ так зебил же сказал шо будет индексация. Вот теперь у кого пенсия была 4999 гривен, станет 5001 гривну Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 50
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В Одессе еще дополнительно заботятся о малообеспеченных. Пишите где еще подобное. Украина победит!

https://www.youtube.com/watch?v=lg_H6xZmyXU
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ,КОТОРАЯ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, НАДО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ДЕЛАТЬ ДОПЛАТУ-А ТО ЭТО ПРОСТО ГЕНОЦИД НАРОДА!!!!!!!! Д У М А Й Т Е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Но-но, Нонна, вы нам ещё за Гройсмана- Реву не ответили!)
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а остальным без средств к существованию помирать с голоду или идти на криминал?

Это пенсионеры 70 лет+ нынешние виновны в том, как мы сейчас живем, это они голосовали за гречку и не интересовались политикой, это они ничего не построили, а только пользовались заводами и инфраструктурой построенной поколением второй мировой.
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ВаЗелиновий піар центральної "влади" за рахунок урізання місцевих бюджетів.
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Рано, Зеля!
Что через месяц раздавать будешь?
Кредит МВФ - пенсионероам?
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Реструктуризацию пенсии от Порошенко 1 марта Зе отменил, а теперь единоразово подкинет деньжат типа от себя. Хитрая найопка.
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Петина коробка круче. Меньше, но от того и сердцу дороже. С нетерпением ждём 5 коробок на городок, к которым прикасались руки спасителя , его супруги и учеников.
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