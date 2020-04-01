 Минздрав подготовит приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, доказательную базу по специфическому лечению от коронавируса ВОЗ пока что не публиковала.
"Впрочем, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, предусматривающие применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других препаратов. Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.
"Однако все дозы препаратов, клинические показатели, когда они должны применяться, в ближайшее время будут опубликованы Министерством здравоохранения в соответствующем приказе, который позволит использовать указанные препараты", - добавил Ляшко.
Он отметил, что все эти схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа из ученых и практиков, которые разработают единую позицию для Украины, чтобы эти препараты можно было использовать.
"Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов и, я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - добавил Ляшко.
Не знайшли лікарство проти самої хвороби яке б можна було приймати в профілактичних цілях.
все в больном воображении наркоманов с 95 квартала
Она в десять раз более заразна.
У вас там в Австралии пандемия кори?
Отмечается, что в Китае выявлено 81 554 случая заражения «COVID-19», из них 76 238 пациентов выздоровели.
Если оценивать работу Зеленского и зе-команды вообще, как власти - то это твердые единичники.
Твердые единичники и твердые двоечники не потому, что они что-то там плохое делают. Нет. Просто в их действиях разума, планов и умений - как раз на двойку для минздрава, и на единичку - для Зеленского. Скажу честно - иметь единичников и двоечников в качестве верховного правления - стыдно. И стыднее всего, что они не имеют шансов исправиться, т.е. быть заменены на отличный контингент.
Вот такие пироги.
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
ІТАЛІЙЦІ ЗА УНІКАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИЛІКУВАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ УКРАЇНКУ, ЯКІЙ ВЖЕ НЕ ДАВАЛИ ШАНСІВ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/italiyci-za-unikalnoyu-metodikoyu-vilikuvali-*********-vid-koronavirusu-yakiy-vzhe-ne-davali-shansiv-1516524.html
ну счас комерсанты оторвутся -
вместе с врачиками -
будут колоть разную дрянь в любх количествах,
только чтоб списать препараты
разрешено тратить на лечение одного тяжелого больного до 98 000 грн,
легких будут переводить в тяжелые,потом лечить за 98 000, чтобы получить за лечение с госбюджета енти 98 тыс.
показали по тв вчера одного больного с вирусом,
рассказал, что врачи предложили купить 2 ампулы лекарства по 8 тыс каждая - потратил 16 тыс,
за 2 дня всего потратил 20 000
енто украина, детка
ахахаха
лекарства по 8000грн штука, или воду-глюкозу,
главное дакументы
главное-Дакументы
ахахаха