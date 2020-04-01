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 Минздрав подготовит приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует издать приказ, в котором будет указан перечень препаратов, которые можно использовать для лечения больных коронавирусом. Лекарствами обещают обеспечить всех нуждающихся.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доказательную базу по специфическому лечению от коронавируса ВОЗ пока что не публиковала.

"Впрочем, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, предусматривающие применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других препаратов. Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.

"Однако все дозы препаратов, клинические показатели, когда они должны применяться, в ближайшее время будут опубликованы Министерством здравоохранения в соответствующем приказе, который позволит использовать указанные препараты", - добавил Ляшко.

Он отметил, что все эти схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа из ученых и практиков, которые разработают единую позицию для Украины, чтобы эти препараты можно было использовать.

"Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов и, я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3185910
 
 
 Топ комментарии
 
а про Одеские больници читали уже как обеспечили
все в больном воображении наркоманов с 95 квартала
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нуждающихся уже закапывают, грёбаное шапито.
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Так против коронавируса жи еще не нашли лекарств. Или Ляшко чота знает, чего не знает весь мир? МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6049
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Лікарство проти симптомів.
Не знайшли лікарство проти самої хвороби яке б можна було приймати в профілактичних цілях.
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Какой исполнительный прапорщик!))) "Ви-и-рус, стой!! ...раз-два-а!!"
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а про Одеские больници читали уже как обеспечили
все в больном воображении наркоманов с 95 квартала
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- выдаст приказ о применении препаратов от коронавируса - Звідки збирають сміття Минздрав выдаст приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4474
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нуждающихся уже закапывают, грёбаное шапито.
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так же как обеспечили больницы и персонал защитными средствами ?
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"против малярии" почитайте сколько побочки у этих препаратов................. Если корону им вылечат, то человек калекой на всю оставшуюся остается. От ВИЧ - Китай лечил своих
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Она психбольная, это точно. Утверждала что "видит углекислый газ".
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Це ті про які всесвітньо відомий вірусолог, фармацевт Трамп спзднув? Так в нього смертність не значно менша нашої, в Іспанії де їх включили в протоколи взагалі здається ними більше вбили ніж вилікували.
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Только я вижу что эта шобла ****@болов тупо ничего не делает в последние часы, когда можно что-то сделать, по факту воруя жизни простых украинцев? МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9717
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Koрью когда займётесь, дятлы минздравовские ?
Она в десять раз более заразна.
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Опять старая халява из Австралии на форуме елозишь?
У вас там в Австралии пандемия кори? МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2347
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В Китае выздоровели 93,5% заражённых коронавирусной инфекцией «COVID-19». Это следует из данных Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что в Китае выявлено 81 554 случая заражения «COVID-19», из них 76 238 пациентов выздоровели.
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Ляшко - єдина більш-менш нормальна людина там, на відміну від Ємця і т.п., які тільки свої питання вирішують. Він справді намагається щось робити в рамках своїх можливостей. Маски ж не він продавав, а зебариги.
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Балабол твой Ляшко - где дезинфекция улиц, подъездов, супермаркетов?
МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко - Цензор.НЕТ 889
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Если по 5-бальной шкале оценить работу Минздрава - то это где-то двойка.
Если оценивать работу Зеленского и зе-команды вообще, как власти - то это твердые единичники.
Твердые единичники и твердые двоечники не потому, что они что-то там плохое делают. Нет. Просто в их действиях разума, планов и умений - как раз на двойку для минздрава, и на единичку - для Зеленского. Скажу честно - иметь единичников и двоечников в качестве верховного правления - стыдно. И стыднее всего, что они не имеют шансов исправиться, т.е. быть заменены на отличный контингент.

Вот такие пироги.
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Они - не власть. Они просто выполняют инструкции от Фирташа, который является смотрящим по Украине от мировых банкиров.
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Нет. Его Хозяева. Старые пердуны, которые возомнили себя самыми умными, потому что самые богатые.
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***
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
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Плацебо тоже помогает, как и противомалярийные препараты, как и аспирин )
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Ляшко поки майже єдина посадвва особа у владі, яка заслуговує на довіру і я не бачу в його діях нічого, що б не викликало довіру до нього, хоча, хотілось, щоб всі рішення приймались хоч трохи швидше!
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Препарати є, але треба виробити елементарний алгоритм, коли, як, кому і при яких умовах їх викорисовувати на основі досвіду лікування хворих на коронавірус у світі.
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Перед тим, як таляпати їзиком, "гдє, что ні слово, то ...." подивись це:
ІТАЛІЙЦІ ЗА УНІКАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИЛІКУВАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ УКРАЇНКУ, ЯКІЙ ВЖЕ НЕ ДАВАЛИ ШАНСІВ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/italiyci-za-unikalnoyu-metodikoyu-vilikuvali-*********-vid-koronavirusu-yakiy-vzhe-ne-davali-shansiv-1516524.html
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Перед тем как ляпать языком, подумай что за бред ты читаешь и несешь, ибо лекарства от коронавируса на данный момент нет! А есть куча сплетников и шарлатанов, "лечаших" людей козьими какашками! Посмотри на Штаты, на Китай, сколько погибших. Думаешь если б было лекарство они его б не использовали? Хватит нести чушь!
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Минздрав подготовит приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко

ну счас комерсанты оторвутся -
вместе с врачиками -
будут колоть разную дрянь в любх количествах,
только чтоб списать препараты

разрешено тратить на лечение одного тяжелого больного до 98 000 грн,

легких будут переводить в тяжелые,потом лечить за 98 000, чтобы получить за лечение с госбюджета енти 98 тыс.

показали по тв вчера одного больного с вирусом,
рассказал, что врачи предложили купить 2 ампулы лекарства по 8 тыс каждая - потратил 16 тыс,
за 2 дня всего потратил 20 000

енто украина, детка

ахахаха
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и неважно что будуть колоть,
лекарства по 8000грн штука, или воду-глюкозу,
главное дакументы
главное-Дакументы

ахахаха
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