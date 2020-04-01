 Минздрав подготовит приказ о применении препаратов от коронавируса и обеспечит ими всех нуждающихся, - Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доказательную базу по специфическому лечению от коронавируса ВОЗ пока что не публиковала.

"Впрочем, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, предусматривающие применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других препаратов. Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.

"Однако все дозы препаратов, клинические показатели, когда они должны применяться, в ближайшее время будут опубликованы Министерством здравоохранения в соответствующем приказе, который позволит использовать указанные препараты", - добавил Ляшко.

Он отметил, что все эти схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа из ученых и практиков, которые разработают единую позицию для Украины, чтобы эти препараты можно было использовать.

"Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов и, я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - добавил Ляшко.

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