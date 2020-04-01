 Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил в Фейсбуке глава таможни Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный аппарат Гостаможслужбы получил доступ в кабинет, который позволяет отслеживать онлайн логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину. Благодаря данным TradeLense Таможня уже отправила на тщательную проверку контейнер - превышение веса на 700 кг", — написал он.

TradeLens — датско-американский проект. Им пользуются для отслеживания грузов и контейнерной логистики более 150 участников. В экосистему входят более 100 морских портов и портовых операторов, более 10 таможен других стран и одна из ведущих банковских групп.

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Благодаря присоединению к платформе Украина сможет отслеживать онлайн логистику каждого контейнера в режиме реального времени, отметил Нефьодов. Платформа будет "сигнализировать" о грузах, которым нужна более детальная проверка. А грузы с низким уровнем таможенного риска смогут проходить таможенный контроль в портах быстрее.

"На данный момент работу блокчейн-платформы тестирует центральный аппарат, но вскоре доступ к ней получат таможни, которые имеют выход в порты. Работа в тестовом режиме продлится около года", — добавил Нефьодов.

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