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Все про:Нефьодов (193) Государственная таможенная служба (24)

 Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Государственная таможенная служба присоединилась в тестовом режиме к блокчейн-платформе TradeLens, позволяющей следить онлайн за перемещениями морских грузов.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава таможни Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный аппарат Гостаможслужбы получил доступ в кабинет, который позволяет отслеживать онлайн логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину. Благодаря данным TradeLense Таможня уже отправила на тщательную проверку контейнер - превышение веса на 700 кг", — написал он.

TradeLens — датско-американский проект. Им пользуются для отслеживания грузов и контейнерной логистики более 150 участников. В экосистему входят более 100 морских портов и портовых операторов, более 10 таможен других стран и одна из ведущих банковских групп.

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 01

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Благодаря присоединению к платформе Украина сможет отслеживать онлайн логистику каждого контейнера в режиме реального времени, отметил Нефьодов. Платформа будет "сигнализировать" о грузах, которым нужна более детальная проверка. А грузы с низким уровнем таможенного риска смогут проходить таможенный контроль в портах быстрее.

"На данный момент работу блокчейн-платформы тестирует центральный аппарат, но вскоре доступ к ней получат таможни, которые имеют выход в порты. Работа в тестовом режиме продлится около года", — добавил Нефьодов.

Также на Цензор.НЕТ: Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. ДОКУМЕНТ

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 02Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 03

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185909
 
   
 Топ комментарии
 
а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок? Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8896
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Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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ага, стріп клуби закрилися і думати вже нема про що
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а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок?
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Скажите ему шоб сбрил эту мочалку. НЕ солидно с такой мотней ходить чиновнику топ-уровня...
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Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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Этот урод логистику продажи масок не уследил и сказал, что это "международное сотрудничество"
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а по этой системе можно отследить куда толкнули защитные средства с держ.резерва во время эпидемии..?
Мрут сейчас из за этого медики и другие граждане...
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Картина "тири лайна, четверте на стіні"

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2890
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Недоразвитое недоразумение, боксом все мозги вышибли и пустоту в голове занял совок и совковские лозунги и кто поближе к этому недоразумению стоит, тот и заполняет пустоту в его голове, оно хоть одну книжку прочитало????
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Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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А коли Нєфьодов буде проводить "брехінг" стосовно того, як його зробили "дєжурной задницей" у питанні продажу захисних масок-респіраторів по липових документах, і порушили кримінальну справу? Я дивлюся, у "ЗЕко-манди" вже в звичку пішло - коли "беруть за сраку", вони починають розповідать про свої "досягнення"...
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700 кг превышения веса это в пределах погрешности весов для 44тн. фуры с контейнером. Чушь какая-то очередная от Нефедова.
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