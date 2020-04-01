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 В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко

Минздрав дал рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые принимают больных с инфекционным заболеванием", - отметил Ляшко.

По его словам, в то же время, Минздрав дал рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной инфекцией для того, чтобы выделить красные и зеленые зоны.

"Будут заведения зеленые, в которые не должны попадать больные с коронавирусной инфекцией. И будут заведения красные, которые будут сосредоточены на оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией", - объяснил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185907
 
 
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Будуть заведение зеленые

И будуть заведение красные



Объясните, это на каком диалекте написано))) В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4962
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Исправили! А я думал это дословно г-на Ляшко процитировали)))
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А з золотистим стафілококом В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7531 Де,ти ******
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Этого Ляшка самого лечить надо. вирячкуватий такий... б*же, та він сам потребує лікування
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Крім ізоляторів ще треба засоби захисту для персоналу. І це не тільки хірургічні масочки.
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У моєму райцентрі від сьогоднішнього дня припинило існувати пологове відділення райлікарні.
Дякую панам Порошенку і Зеленському за потужну медрехворму!
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