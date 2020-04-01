EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  8577  65
Материалы по теме:
Все про:Ермак Андрей (215) Лерос Гео (50) Васылив Игорь (2) Ермак Денис (16)

 Требую всестороннего расследования по записям Лероса. Давление на него считаю недопустимым, люди нам этого не простят, - "слуга народа" Васылив

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив настаивает на всестороннем расследовании правоохранительными органами фактов возможной причастности к коррупции брата главы ОП, опубликованных на видеозаписях его коллегой Гео Леросом.

Свою позицию Васылив изложил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что лица, которые были задействованы в незаконных схемах, о которых идет речь на видеозаписях, должны быть наказаны, а те из них, кто могут влиять на следствие, должны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей на время расследования! Эта практика применяется во всех цивилизованных странах", - отметил нардеп.

Он добавил, что считает недопустимыми попытки давления на своего коллегу: "Люди нам этого точно не простят!"

"Молчать же по этому поводу я не могу и не буду. Объяснение, что якобы это война каких-то кланов, не приемлю! Поэтому всесторонне готов помогать всем, кто как и я считает эти реалии недопустимыми", - подытожил Васылив.

Читайте также: Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Требую всестороннего расследования по записям Лероса. Давление на него считаю недопустимым, люди нам этого не простят, - слуга народа Васылив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185905
 
   
 Топ комментарии
 
У гаранта сегодня профессиональный праздник - День Дурака!
 показать весь комментарий
 
Гарант, ваш выход. Хватит прятаться под кроватью, нарид не поймет.
 показать весь комментарий
 
Борислав Береза:
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.Давление на Лероса считаю недопустимыми, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 904
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гарант, ваш выход. Хватит прятаться под кроватью, нарид не поймет.
 показать весь комментарий
 
 
Вы же знаете: наш гарант берет пример с любимого коллеги

Давление на Лероса считаю недопустимым, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 4804
 показать весь комментарий
 
 
У гаранта сегодня профессиональный праздник - День Дурака!
 показать весь комментарий
 
 
Zemer - и у большинства мудрога и прастога нарида...
 показать весь комментарий
 
 
Не забывайте, что 73% = 13,5 млн. Почти Всеукраинский праздник... :- (
 показать весь комментарий
 
 
серьезно? Тиск на Лероса вважаю неприпустимим, люди нам цього точно не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 5251
нариду Украины глубоко похер...
Это бы в США, Франции или где то в Австралии уже жгли бы машины и выносили бы презика вместе с правительством нах...
в Малоросии унижать нацию можно очень долго....
Сломанный позвоночник у этой нации...
 показать весь комментарий
 
 
Лаптерогое номерное быдло.
Советовал бы тебе приглянуться к сброду, без национальности, так называемым "руССким", который давно и прочно стоит на коленях перед царьком. А вы все сюда свое рыло суете.
 показать весь комментарий
 
 
Polomarenko Anatoly - про московитов и речи здесь не идет дурачок Анатолий....

Те сидят на бутылках давно и надежно....
Ты по Малороссии ответить можешь, что?
Ермак , Зеля, Медведчук, Бужанский и др... - сладко спят, хорошо едят, и сдают страну он лайн каждый день...
Где протесты...?
 показать весь комментарий
 
Ви по пабліках не ходили останнім часом? Там на багатьох типу "Зєлєнскій - нашє фсьо!" ще сьогодні є свіжі дописи: нє вєрім! , нє дадім! врахі!, проіскі!
 показать весь комментарий
 
 
ПРИ ЧЁМ ТУТ ГАРАНТ??? они под именем гаранта прошли в Зраду но теперь то все хотят ЖРАТЬ и жрать очень хорошо.. продать себя как можно дороже.. продались потрошенко и все потуги на Ермака это месть БЕНИ и Богдана да и сабаков наверное тоже при чём
 показать весь комментарий
 
Ага, это беня, оказывается, голосом брата ермака торгует государственными должностями. Чем оно себя представило?
 показать весь комментарий
 
 
Ну что вы, это же не барыга порох с "кумовством" , тут всё честно- цена вопроса, хочешь бери не хочешь не бери. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 4896
 показать весь комментарий
 
Борислав Береза:
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.Давление на Лероса считаю недопустимыми, люди нам этого точно не простят, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 904
 показать весь комментарий
 
 
"Это гопа. Точнее две гопы." Взято из репертуара того, кто на фото.
 показать весь комментарий
 
 
Це ще з ленінсько-сталінських часів вважається, що кухарка може управляти державою, або завгар, або бухгалтер, або клоун.
 показать весь комментарий
 
 
До самої задниці ці "розтягнуті соплі"!!! Коли б новообраний президент, Зеленський Володимир Олександрович підтвердив фантастичну довіру і очікування народу на реальних і конкретних справах(а така можливість з такою підтримкою була), а не виявивсь Зеленопуком Бубочкою Янелоховичем, то і розмови б були інші. Головний урок "президенства" Вовочки виявивсь простим і зачовганим як двері - коли за кандидатом президента хоча б на мить мелькнула тінь олігарха чи групи олігархів, для країни, для народу в цій країні гарантуються виключно злидні і рабство з одного боку, та процвітання корупції, збагачення самих олігархів і їх холуїв, з іншого.
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное что выяснилось что Зеленский оказался абсолютно не способным к обучению и с каждым днём совершает ошибок всё больше. Этого человека срочно нужно отстранять от власти,каждый день его при власти это ещё один шаг к трясине из которой страна может и не вылезти никогда,это гораздо страшней даже пропасти из которой хоть выход можно найти а из трясины никогда. И ещё,этот человек ведёт страну в трясину абсолютно не желая и не понимая этого. Он страшен своей абсолютной необучаемостью и не способностью анализировать и исправлять собственные ошибки. Случилась страшная трагедия но как минимум пол страны этого ещё не поняли и всё ещё живут с иллюзией что "Зеленскому мешают ......" и не понимают что именно Зеленский и есть сам себе враг и враг страны который даже этого не понимает.
 показать весь комментарий
 
 
Не волнуйтесь про людей. Они сами про себя подумают. Подумайте лучше о том, что в Штатах уже знают про погибшего в боях брательника дерьмака и с того света торгует должностями. Вот об этом теперь думать надо. Но умными людьми было сказано думать "до". Потому как думать "после" может быть поздно.
 показать весь комментарий
 
 
замолчать не получится, ни у кого нет индульгенции на коррупцию.
 показать весь комментарий
 
 
"замолчать не получится, ни у кого нет индульгенции на коррупцию." - Это настолько противоречит наблюдаемым фактам, что я просто не понимаю как такое можно было ляпнуть!
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті !!!! Почали роздуплятись !!!! А коли президент роздуплиться !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ты думаешь, что Ермак торговал должностями губернатора без ведома клоуна?
 показать весь комментарий
 
 
Дивлячись, на те, яка криса Єрмак, то все може бути. Можливо Вова повний лох і зовсім вже нічого не контролює!
 показать весь комментарий
 
 
Ун моменто: Ленка портки феном досушивает...
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи!!! Бо неможливо довести дебілу, що він дебіл!
 показать весь комментарий
 
 
В нормальной стране все участники этой скрытной видеозаписи на время расследования должны были быть отстранены от знимаемых должностей и взяты под домашний арест.А так как это Президент не сделал означает что продажа должностей в правительстве вполне обыденное дело и в нем пострадает всего один человек тот кто слил это видео и показал истинное лицо наших как нынишних так и предыдущих властей.
 показать весь комментарий
 
 
А какие были основные результаты (ЕС, НАТО, отражение агрессии паРаши, экономика), при всём этом, у предыдущей власти?
 показать весь комментарий
 
 
Страна где голосуют паприколу, неизбежно идёт *******.
 показать весь комментарий
 
 
Сергій Стерненко
1 год

Важливо!
З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурор Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки по моїй справі.
Керівництво Офіса Генпрокурора декілька разів вимагало у Трепака незаконно, без будь-яких доказів та правових підстав, повідомити мені про підозру в умисному вбивстві по справі третього нападу на мене.
По тій справі, де є маса доказів, що мала місце заздалегідь спланована замовна спроба мене вбити.
Але керівництво ОГПУ взагалі не цікавить розкриття цього злочину. Там стоїть одна задача - закрити мені рота та ув'язнити.
Саме відмова йти на злочин (притягнення до відповідальності завідомо невинного) і стала причиною відсторонення Віктора Трепака, а згодом - і його відставки.
Це ще одне підтвердження політичного тиску у моїй справі.
Ще одне підтвердження того, що нове керівництво генпрокуратури не знає, що таке верховенство права, але знає, що таке свавілля та беззаконня.
 показать весь комментарий
 
 
незабаром - "нет лероса - нет проблем"
 показать весь комментарий
 
твоюжмать! хоть кто-то из этих выпускников трускавецкого техникума свой Закон о противодействии коррупции читал?
 показать весь комментарий
 
 
Один депутат із всієї кодли "слуг" заступився за свого колегу. А що інші? Це ж не якийсь там випадок образи, це державні злочини, це корупція у висших ешелонах влади. Замість реакції на злочини, "пресують" і погрожують заявнику і викривачу. На правильному шляху делітанти. Скоро самі будете ховатися від скоєного вами.
 показать весь комментарий
 
 
Уже тепер треба Єрмака відсторонити і ізолювати ( можливо в готелі Козацький ) до повного об"єктивного розслідування.А треба то всього підтвердити реальність записів. І все!
 показать весь комментарий
 
 
В слугах урода есть много бывший "антикоррупционеров", которые на говно исходили во времена Порошенко, ни одна эта ..лядина даже не пикнула по поводу Ермака!
 показать весь комментарий
 
 
Типа дубинского, у которого мама любит крутые тачки, дома и быструю езду? Так он сколотил свой капитал на борьбе с коррупцией, это такое ноу-хау в Украине: Заплати и я оставлю тебя в покое а ты воруй себе дальше.
 показать весь комментарий
 
Зеленському пора переселятися у 95 квартал. На Банковій йому явно не місце.
 показать весь комментарий
 
 
Вовка ! Меняй своё окружение а то вынесут с банковой вперёд ногами не жди !
 показать весь комментарий
 
 
Мое мнение такое... Я считаю вполне правильным ВСЕГДА опубликовывать такого родаматериалы , для того что бы Общество ЗНАЛО что есть подлецы типа ермаков и прочих вурдалаков. Тот кто опубликовал реальный герой ядумаю. Правильно все сделано. Ермаку нет вообще от Народа доверия .Зеленский обязан убрать этого нечистоплотного коррупционера вообще из гос органов и забыть о нем как о провальной шестерке эрэфийских дикарей.
 показать весь комментарий
 
 
Уберёт этого и назначит следующего вора? Недавно же был тёзка Ермака Андрей Богдан,тот умудрился ******** пол Киева под застройки для своей фирмы вместе с Варвишем. Но тот хоть страной не торговал. Пришёл Ермак с "красивой русской фамилией" и тут же вывез в мешке янелоха в Оман где его видимо и пристегнули ФСБ. Потом тот же Ермак по сути завхоз едет в Минск и по сути выводит Путина из под санкций. Этот Ермак явно не наш человек и это видно даже без очков но Зеленский после Омана как будто бы ослеп и начинает уже конкретно валить страну. Страшен не Ермак страшен тот кто держит этого Ермака. А может как раз всё наоборот? Ермак держит за яйца этого трусливого и недалёкого идиота?.А кто тогда держит Ермака?
 показать весь комментарий
 
"Вицезробилиразом " гарно рве пукан у народних слуг. Правді в очі дивитись не хочуть.))
 показать весь комментарий
 
ГАСПАДА ZEБІЛИ ! Я ТАКІ ДІКО ПАРДОНЮ,НО С ДНЬОМ ДУРАКА ВАС !!!
 показать весь комментарий
 
 
Не розумію, для чого потрібно була показуха з законом про виявлення корупції? Якщо на тормозах спустять, то до Зеленського нуль довіри. Повинні були вже і Єрмака, і його сім'ю по судам-прокуратурам тягати, а тягають Лероса ))
 показать весь комментарий
 
 
Зеля, Єрмак вже відсторонене з грошовитої посади?
 показать весь комментарий
 
Пора в в/раде ТГК создавать и проверку вести параллельно расследование , т.е. контроль над расследованием...
СБУ, ГБР, ГПУ - это уже частные лавочки зеленского по продаже ширпотреба
 показать весь комментарий
 
 
Простите, а что значит "вернется в окопы"?
В зону ООС вьезд пофоткаться сейчас запрещен, карантин.
Денис пойдет на службу в ВСУ?
А его возьмут с учетом открытого уголовного дела?
Или он должность стрелка купит?
 показать весь комментарий
 
В окопи з якої сторони воно повернеться. АТО вже давно немає.

Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 7942
 показать весь комментарий
 
Нефьодов прокоментував відео продажу державних посад:
"Не бачимо подібного в статистиці. Всього було продано 690 посад з початку року, маленькими партіями в основному, різних рангів і типів, від паспортисток до міністрів"
 показать весь комментарий
 



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вчера в Нью-Джерси, на встрече с группой конгрессменов от демократической партии, какие то хорошие люди, между прочим, сообщили Уильяму Тейлору, что брат главы офиса президента Украины Ермака о гибели которого Тейлор упоминал на слушаниях в Конгрессе

в деле импичмента Трампу, жив-здоров и активно участвует в коррупционных схемах своего брата.
 показать весь комментарий
 
 
Некто Емрак, дал большое интервью немецкому изданию «De Bill», в котором пояснил основные основные аспекты своей собственной деятельности, на должности заведующего кабинкой, а также - о совместном бизнесе с братом, который недавно погиб от руки неизвестного барыги в Молдавии. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 8231

Он пояснил, что нападение и убийство брата скорее всего останется нераскрытым, поскольку орудием преступления оказался большой сверток иностранной валюты, предположительно - американских долларов, которые были разложены по пачкам стодолларовых купюр. И в каждой пачке было не 10 тыс долларов, как обычно, а 20 тысяч, за должность, отчего сверток оказался намного более тяжелым, чем до этого. Поэтому, следов никаких не осталось, а само тело вывезено в панамский офшор, транзитом через кондитерскую фабрику в городе Липецк (РФ), где его закамуфлировали под шоколадного зайца.
 показать весь комментарий
 
Но потом брат подсказал, что у него в столе должна лежать стопка бумаг о назначении на должности и что их можно продать, как продавали страховки под визовыми центрами. Попробовали - пошло. Продавали по 10 тысяч за бумажку, но когда обнаружилось, что их стало серьезно меньше, стали просить по 20 тысяч и в общем, это и сгубило брата. Барыга принес несколько пачек по 20 тысяч, за несколько должностей, а потом подлым ударом, когда брат ничего не ожидал, нанес ему подлый удар этими же самыми пачками.
 показать весь комментарий
 
Мол, если собирались покупать резиновые перчатки и маски, то зачем Мерс?

На это Емрак ответил, что он был нужен им с братом для двух целей. Первая - грачевать, пока метро не работает, а вырученные деньги - пустить на маски. Ну а вторая - собственно возить маски. Против таких аргументов у журналиста не было своих доводов и единственное, что он уточнил напоследок, это сколько масок удалось привезти на Мерсе и куда. И тут выяснилась вся глубина трагедии. Место, где лежат маски, знал только выбывший брат и поскольку его нет, то на это и суда нет. Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245 Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245 Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 1245
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх