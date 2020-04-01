 Требую всестороннего расследования по записям Лероса. Давление на него считаю недопустимым, люди нам этого не простят, - "слуга народа" Васылив

Свою позицию Васылив изложил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что лица, которые были задействованы в незаконных схемах, о которых идет речь на видеозаписях, должны быть наказаны, а те из них, кто могут влиять на следствие, должны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей на время расследования! Эта практика применяется во всех цивилизованных странах", - отметил нардеп.
Он добавил, что считает недопустимыми попытки давления на своего коллегу: "Люди нам этого точно не простят!"
"Молчать же по этому поводу я не могу и не буду. Объяснение, что якобы это война каких-то кланов, не приемлю! Поэтому всесторонне готов помогать всем, кто как и я считает эти реалии недопустимыми", - подытожил Васылив.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
нариду Украины глубоко похер...
Это бы в США, Франции или где то в Австралии уже жгли бы машины и выносили бы презика вместе с правительством нах...
в Малоросии унижать нацию можно очень долго....
Сломанный позвоночник у этой нации...
Советовал бы тебе приглянуться к сброду, без национальности, так называемым "руССким", который давно и прочно стоит на коленях перед царьком. А вы все сюда свое рыло суете.
Те сидят на бутылках давно и надежно....
Ты по Малороссии ответить можешь, что?
Ермак , Зеля, Медведчук, Бужанский и др... - сладко спят, хорошо едят, и сдают страну он лайн каждый день...
Где протесты...?
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.
1 год
Важливо!
З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурор Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки по моїй справі.
Керівництво Офіса Генпрокурора декілька разів вимагало у Трепака незаконно, без будь-яких доказів та правових підстав, повідомити мені про підозру в умисному вбивстві по справі третього нападу на мене.
По тій справі, де є маса доказів, що мала місце заздалегідь спланована замовна спроба мене вбити.
Але керівництво ОГПУ взагалі не цікавить розкриття цього злочину. Там стоїть одна задача - закрити мені рота та ув'язнити.
Саме відмова йти на злочин (притягнення до відповідальності завідомо невинного) і стала причиною відсторонення Віктора Трепака, а згодом - і його відставки.
Це ще одне підтвердження політичного тиску у моїй справі.
Ще одне підтвердження того, що нове керівництво генпрокуратури не знає, що таке верховенство права, але знає, що таке свавілля та беззаконня.
СБУ, ГБР, ГПУ - это уже частные лавочки зеленского по продаже ширпотреба
В зону ООС вьезд пофоткаться сейчас запрещен, карантин.
Денис пойдет на службу в ВСУ?
А его возьмут с учетом открытого уголовного дела?
Или он должность стрелка купит?
"Не бачимо подібного в статистиці. Всього було продано 690 посад з початку року, маленькими партіями в основному, різних рангів і типів, від паспортисток до міністрів"
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Вчера в Нью-Джерси, на встрече с группой конгрессменов от демократической партии, какие то хорошие люди, между прочим, сообщили Уильяму Тейлору, что брат главы офиса президента Украины Ермака о гибели которого Тейлор упоминал на слушаниях в Конгрессе
в деле импичмента Трампу, жив-здоров и активно участвует в коррупционных схемах своего брата.
Он пояснил, что нападение и убийство брата скорее всего останется нераскрытым, поскольку орудием преступления оказался большой сверток иностранной валюты, предположительно - американских долларов, которые были разложены по пачкам стодолларовых купюр. И в каждой пачке было не 10 тыс долларов, как обычно, а 20 тысяч, за должность, отчего сверток оказался намного более тяжелым, чем до этого. Поэтому, следов никаких не осталось, а само тело вывезено в панамский офшор, транзитом через кондитерскую фабрику в городе Липецк (РФ), где его закамуфлировали под шоколадного зайца.
На это Емрак ответил, что он был нужен им с братом для двух целей. Первая - грачевать, пока метро не работает, а вырученные деньги - пустить на маски. Ну а вторая - собственно возить маски. Против таких аргументов у журналиста не было своих доводов и единственное, что он уточнил напоследок, это сколько масок удалось привезти на Мерсе и куда. И тут выяснилась вся глубина трагедии. Место, где лежат маски, знал только выбывший брат и поскольку его нет, то на это и суда нет.