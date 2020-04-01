 Наибольшее количество летальных случаев при коронавирусе фиксируется у пациентов с сахарным диабетом, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. В ближайшее время на сайте Минздрава мы покажем эту разбивку по каждому из 17 случаев. Но обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", - заявил он.
Ляшко подчеркнул, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, теми, которые угнетают иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска.
"Защита этих людей - наша общая обязанность. Мы должны их изолировать и на период карантина не допустить их инфицирования. В этой группе тяжелее всего протекает заболевание и самое большое количество летальных случаев", - заявил Виктор Ляшко.
Напомним, из 669 случаев коронавируса в Украине погибли 17, выздоровели 10 человек. За минувшие сутки умерли 4 человека.
спалил всю контору статистики.
Их два типа.
Впрочем, если, как мне пару лет тут объясняли на форуме, не использовать инсулин (бо он не нужен, это все от лукавого), то не только умрешь, но и перед этим ослепнешь, да и конечности из-за гангрены отрежут.