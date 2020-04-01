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 Наибольшее количество летальных случаев при коронавирусе фиксируется у пациентов с сахарным диабетом, - главный санврач Ляшко

В статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, у которых диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. В ближайшее время на сайте Минздрава мы покажем эту разбивку по каждому из 17 случаев. Но обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", - заявил он.

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Ляшко подчеркнул, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, теми, которые угнетают иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска.

"Защита этих людей - наша общая обязанность. Мы должны их изолировать и на период карантина не допустить их инфицирования. В этой группе тяжелее всего протекает заболевание и самое большое количество летальных случаев", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, из 669 случаев коронавируса в Украине погибли 17, выздоровели 10 человек. За минувшие сутки умерли 4 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3185904
 
 
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Кого наблюдають,в того й фіксують!!! Маніпулятивна статистика...
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Уважаемый Владимир Александрович! Поздравляю тебя с профессиональным праздником - Днём Дурака!!!
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"Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам."
спалил всю контору статистики.
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После того, как Правительство в период мирового карантина разрешило больным разносчикам короновируса свободно ходить по улицам и посещать аптеки, начало складываться впечатление что это или враждебная акция или показатель полной деградации власти.
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Каким диабетом?
Их два типа.
Впрочем, если, как мне пару лет тут объясняли на форуме, не использовать инсулин (бо он не нужен, это все от лукавого), то не только умрешь, но и перед этим ослепнешь, да и конечности из-за гангрены отрежут.
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