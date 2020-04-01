 Количество украинцев, которые лечатся за границей от COVID-19, выросло до 32, - МИД

Об этом говорится в оперативной информации МИД по состоянию на 21:00 31 марта, передает Цензор.НЕТ.

По одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по два - в ОАЭ и Нигерии, три - в Австрии, четыре - в Польше, столько же - в Германии и Доминиканской Республике, пять - в Италии.

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При этом 11 тыс. 350 украинцев зарегистрировались для возвращения в Украину.

Восемь граждан Украины выздоровели за границей (четверо - в Японии, двое - в Италии, один - в Польше, один - в Германии), а четверо умерли.