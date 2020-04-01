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 Все ключевые поправки от фракции "ЕС" в законе о земле учтены, в частности о запрете продажи земли россиянам, - Герасимов

Все жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе о рынке земли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Когда этот закон был внесен в парламент командой Зеленского, это был грабеж государства. Потому что там было 200 тыс. га в одни руки, это больше, чем большинство районов в Украине. И полная распродажа государственной земли - 11 млн. То есть они готовили сделку, по которой 60 человек из команды Зеленского скупали эту землю. Именно поэтому, когда этот закон был внесен командой Зеленского в парламент, "Европейская Солидарность" проголосовала категорически против и после того началась очень напряженная работа", - сказал Герасимов.

По его словам, фракция "Европейской солидарности" заняла очень жесткую позицию, что продажа государственной и коммунальной земли должна быть запрещена.

"Второй вопрос - концентрация должна быть резко снижена, потому что мы должны думать прежде всего о фермерах и селянах, а не о агрохолдингах. Третий вопрос - должно быть однозначно серьезное усиление вопроса инвентаризации земли, учета земли и конечно государственного кадастра. И четвертый вопрос - должно быть очень жестко записано, что деньги, за которые покупается земля, проверяются, чтобы она не досталась стране-агрессору. Эти пункты мы жестко поставили перед властью", - отметил Герасимов.

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Он напомнил, что все требования "Европейской Солидарности" были учтены.

"Все четыре жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе, который был проголосован. И это ключевая причина, почему мы голосовали "за", - добавил нардеп.

По его словам, это закон о том, что запрещено продавать землю гражданам страны-агрессора.

Напомним, ночью с 30 на 31 марта депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Источник: https://censor.net.ua/n3185901
 
   
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Говорящее дерьмо....договорняк чтоб хозяина Порошенко не преследовали и не посадили. слились несколько куч лайна в едином порыве по продаже Родины. Мерзкие твари.
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Чого хничеш, тобі нічого не перепало?
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Мерзкие твари - это те,кто привел к власти шайку зелемойских.
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вот вот...если бы не результаты правления Порошенко и его подельников за 5 лет...то кто бы за Зеленского проголосовал?!
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Виправдовується. Тепер ви теж позеленіли.
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Петлюра был прав, не так страшны кацапы как порохнявые гниды
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Ага власть вся у Зе, но виноваты Порохоботы, 25 человек из ЕС рулят страной 😂 Поправка не понравилась, братишки без земли останутся?
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та да. в законе прописано, что лишняя от квот земля будет отобрана и поделена.
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Ой,да мы уже поняли,что петя в доле с зелей.Петя консервировался,но когда у зели не хватило голосов,пришлось вскрыть петю.Иначе никак не получалось продать Украину без пети .ДДля гарантии подключили и вакурчука.Вот и вся правда о пете,зеле и славике.Враги Украины.Даже оппоблок и тот порядочней оказался.
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Ти думаєш, шо ніхто не бачить, шо ти є кацап?
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Если бы ровно год назад Зеленский и как оказалось подельники заявлял в предвыборной программе. что будет продавть землю, не будет снижать тарифы, не пересмотрит языковой занон, продолжит издевательства над медициной со смотрящим кРадуцким (всем то показывали) Комаровского0...и прочее . То сколько бы оно набрало в 1-м туре?!
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Перед парламентскими выборами Зеленский заявлял,что "слуги народа" примут закон о рынке земли,даже на рекламных билбордах было написано сие.И что?Да ничего,47% проголосовали "за".
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Коалиция Порошенко, Зеленского и Вакарчука слилась в экстазе...
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Ещё подчинённые Веревского агромагната...человек 12 присоединились.
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Против ОПЗЖ и БЮТ ну не самый херовый вариант
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Ага, ті хто за підтримку МВФ, проти тих хто за дефолт
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клоуны. а вы забыли как пророчили коалицию ес с опзж???
опять обосрались ?? ))
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зато теперь к этим 60 добавились апостолы пети *****************, а бардак превратился в кагал Все ключевые поправки от фракции "ЕС" в законе о земле учтены, в частности о запрете продажи земли россиянам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5556
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сейчас приползут члены секты цадика вальцмана и все сотрут, мыролюбно.
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Кацап,меняй методичку,про вальцмана уже устарело.
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ух ты! сколько у нас икспердов-землеустроителей тут собралось.
щаз Петя вагонами землю в Китай начнёт вывозить. Усі ключові поправки від фракції "ЄС" у законі про землю враховані, зокрема про заборону продажу землі росіянам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 983
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Не. Спрячет поглубже в труселя паспорта других государств, чтоб не наказали.
Упс, забыл, что у нас никого не наказывают даже за кацапские пачпорта. Закон так написан для лохтората
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А як же хотілось всім вірити у "доброго слідчого".
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Зеленский и Порошенко вместе продали украинскую землю.
У кого есть ещё сомнение, что Зеленский - это был проект Порошенко на выборах-2019?.
Зе оказался слабохарактерным разочарованием. От Зе требовалось только одно - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее...
Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины - это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.
🤮🤮
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"Он объединился с нашим врагом,..." - що, кацапе, прорвало? Не дають українці Клоуну по *********** планам діяти?
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зачем ты врешь?
результаты первого тура посмотри...
плохой из тебя пропагандон )))
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ГАСПАДА ZEБІЛИ ! Я ТАКІ ДІКО ПАРДОНЮ,НО С ДНЬОМ ДУРАКА ВАС !!!
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Почти сбылась петина мечта.Свыня 5 лет пропихивала этот закон.
Было бы это дерьмо у власти,то продало б все с потрохами.
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Тепер зелеботи і порохоботи браття. Мир-дружба-жвачка.
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укр. - росіянин, рос. - русский. Скоро а аптеках - продавати маски русскім заборонено...
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Союз Порошенко и Зеленского! Поклонники обоих,Вам не противно?)Год назад Вам показали спектакль и развели как лохов!Кто там кому вирок?)
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Кацапе, маєш свого ***** - чому ти лізеш в наші діла?
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Читаю комментарии и в очередной раз убеждаюсь, что среди высказавшихся негативно в адрес ЕС много ограниченных и неблагодарных людей. Не сомневаюсь, что немало и тех, кто голосовал за клоуна - "Лишь бы не Порошенко". Вам всегда м все будет плохо.
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А тепер роздайте державну та комунальну землю громадянами України. Враховуючи що землі залишилось мало, то спочатку віддайте людям землю під садибну забудову та садівництво. Це можна зробити тільки організовано - комплексною забудовою території за заявами, інакше схема не працює-тільки корупція. Зелена влада покажіть своїм виборцям, що ви дійсно за них дбаєте, вони ж до цих пір в вас вірять.
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Яке до біса має відношення земля під забудову, до с/г землі? і що заважало вам її отримати чи купити?
Корупція не подобається? та ви і є її головний генератор. Невже не зрозуміло, що сама по собі наявність можливості щось отримати безкоштовно (у нашому випадку землю) і є причиною корупції. Це взагалі потрібно відмінити, тільки продаж через аукціон!
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Зебіли тупі, ви чого та пригораєте? Поверніться до часів виборів, Зеля ж не приховував, що запустить ринок землі! На відміну від державної зради і перетворення України на Малоросію, про землю він відверто казав, у чому проблеми?
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Через рік після презЕденства вибираємо. Підтримка МВФ чи дефолт? Все інше лайно розганяють троляки бені, косатої, мертвечука та кацапські. Що вибирають вони, пояснюіати не потрібно? Без земельної реформи хрін отримаємо позику. На жаль. Я за референдум по землі. Та "керманичі" нашої країни не дали на це часу
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за усе в цьому житті потрібно платити. За президента кловуна теж... тому через рік у нас і подібний вибір.
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А говорили, что закон о земле снился Порошенко во снах и он за него боролся 5 лет, просто не встыг чуть-чуть. Брехали?
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А разве в проекте закона не было запрета продажи росиянам? Хорошо, когда принципиальные поправки уже и так учтены
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