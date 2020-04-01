 В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса

Об этом сообщает China.org, передает Цензор.НЕТ
"Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, так как число госпитализированных пациентов в городе сокращается", - говорится в сообщении.
Предварительно все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.
Дополнительный медперсонал из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.
Отмечается, что теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.
По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с Covid-19 все еще проходят лечение, в частности 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 - в критическом.
И в статистику войдет как от короны. Но, мне вот например кажется, что мужику с переляку от короны сердце прихватило. Помню как маски шоу брали нашего глав. буха, так там тоже чуть все летально не закончилось из-за сердца
Разделите на число умерших: эта пропорция сохранится до конца "пандемии".
Почему пропорция сохранится?
Потому что долг (из-за остановки экономики) будет расти вместе с ростом чилса умерших.
Прогнозируют 100 тысяч смертей - значит, прогнозируют долг, равный 100 тысяч умноженные на это отношение.
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский
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