 В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса

Об этом сообщает China.org, передает Цензор.НЕТ

"Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, так как число госпитализированных пациентов в городе сокращается", - говорится в сообщении.

Предварительно все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.

Дополнительный медперсонал из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.

Отмечается, что теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.

По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с Covid-19 все еще проходят лечение, в частности 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 - в критическом.

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