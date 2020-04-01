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Все про:Китай (1313) Ухань (18)

 В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса

Из-за уменьшения числа заболевших коронавирусом в китайском городе Ухань, откуда началась эпидемия, закрыли больницу для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания.

Об этом сообщает China.org, передает Цензор.НЕТ

"Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, так как число госпитализированных пациентов в городе сокращается", - говорится в сообщении.

Предварительно все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.

Дополнительный медперсонал из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.

Отмечается, что теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.

По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с Covid-19 все еще проходят лечение, в частности 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 - в критическом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185900
 
 
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разбирайте. мы за пару рейсов Мрией её в Борисполь перевезём.
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Мрия занята вывозом тысячи тонн масок, потом займется вывозом продуктов питания, ей сейчас некогда.
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а, ну да. а потом землю (чернозём) начнёт вывозить.
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чернозем трогать нельзя, он уже на аукционе, последнее что можно продать это почки и глазные яблоки, но это потом, сейчас кошерной работы и так много, главное чтоб зелебобики тихо мычали в стойле, а мы свою работу знаем.
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Или китайцы врут, причом нагло или выходит, что в Италии всех кто умирает от всего чего только можна (например дтп), но есть корона, то умер от вируса шоб потом волать Евросоюз дайте денег? У нас всего 17 человек за 2 недели, что вообще не о чом, ведь в дтп в день больше десятки умирает, то не надо говорить шо дтп не передается воздушно капельным. Выборы президента показали шо передается
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умирают тысячи в сутки, но тестов нет и пишут грипп или насморк.
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Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОГА

И в статистику войдет как от короны. Но, мне вот например кажется, что мужику с переляку от короны сердце прихватило. Помню как маски шоу брали нашего глав. буха, так там тоже чуть все летально не закончилось из-за сердца В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу - Цензор.НЕТ 4298
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Каков долг Украины на настоящий момент?
Разделите на число умерших: эта пропорция сохранится до конца "пандемии".

Почему пропорция сохранится?
Потому что долг (из-за остановки экономики) будет расти вместе с ростом чилса умерших.
Прогнозируют 100 тысяч смертей - значит, прогнозируют долг, равный 100 тысяч умноженные на это отношение.
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Нужно жить по двум ключевым принципам:
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский

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Ну дай бог. Боюсь рецидива. Поглядим.
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НОАК готова позаботится о ваших заботах.
Приглашайте.
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