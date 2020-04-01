 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
2272 12
Материалы по теме: Коронавирус и карантин
В частности, в брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"я вирус разгоню руками
и эпидемии закрою дверь"
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
1) Вся наша медицина безнадежно коррумпирована и является коммерческим предприятием, направленным не на лечение больных, а на выкачивание их денег.
2) Домашние врачи - это бесполезный балласт в обществе, пользующийся любой возможностью отхватить кусок бюджетного пирога, ничего при этом не делая, при этом, в большинстве своем, ничем от ворья и мошенников не отличаются.
3) Всю реальную работу делают волонтеры и парамедики вместе с квалифицированными специалистами.