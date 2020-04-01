 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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