 В ночь на 1 апреля от коронавируса умерла еще одна женщина в Черновицкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Новоднестровского городского совета Игорь Нажига.

По его словам, в ночь на 1 апреля умерла жительница села Ломачинцы Сокирянского района, у которой накануне подтвердили коронавирус.

По информации Нажиги, женщине было более 70 лет. Она накануне вернулась из Франции, где находилась в гостях у дочери.

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В инфекционное отделение больницы в Сокирянах женщину с подозрением на коронавирус доставили 27 марта, а 29-го медики получили лабораторное подтверждение коронавируса у пациентки.

По состоянию на утро 1 апреля в Черновицкой области зафиксировано 104 случая коронавирусной инфекции. Из них уже пять пациентов скончались, еще семь человек выздоровели и выписаны из больниц.