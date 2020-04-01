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 Власти Китая решили публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

Китайские медицинские власти предупреждают об опасности, которую в настоящее время представляют зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Выявление таких больных критически важно, убеждены они.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Накануне на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР было объявлено, что данные о таких выявленных случаях будут ежедневно публиковаться Государственным комитетом здравоохранения КНР с 1 апреля.

Эксперты отмечают, что Китай в полной мере подготовился к такому развитию событий.

Предусмотрено, что все люди с выявленной бессимптомной инфекцией будут госпитализироваться, а все, с кем они контактировали, будут находиться на карантине под наблюдением медиков в течение 14 дней.

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За минувший вторник, 31 марта, как сообщил китайский Госкомздрав, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания.

Накануне сообщалось, что, по состоянию на 24 марта в стране зафиксирован 1541 бессимптомный случай заболевания, из них 205 - ввезенных из-за рубежа.

Ранее китайские вирусологи предупреждали, что такие больные являются переносчиками инфекции и потенциально могут стать очагами новой волны эпидемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3185893
 
 
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Шутники. У нас тесты делают или богатым или тогда когда человек присмерти и результат у некоторых может прийти после смерти. 300 тестов в день на 40-миллионную страну. Я даже не знаю как это назвать. Зато статистика хорошая на фоне других стран.
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Ну, единоверцам Бубочки подобными вещами не впервой в Украине заниматься.
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на зароботки люди уехали при порошенко!!!!
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еще рано радоваться(( дне недели не прошли после последних 100 тыс приезжих !
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В офіціалці домінанта смертей над вилікованими...Це відсутність діагностування
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Тогда необходимо тестами проверять все население 100% каждый месяц, а то может и чаще - через пару недель. Других методов не придумали еще.
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