EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  641  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Польша (5158) Дещица (182) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Польша помогла вернуть домой 64 украинцев, - Дещица

Польша помогла 64 гражданам Украины вернуться домой самолетами польской авиакомпании LOT из пяти стран Латинской Америки.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генералу Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидачу за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины в возвращении домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", - написал Дещица.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач отметил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu ("Полет домой") удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше коронавирусом инфицированы более 2 тысяч человек, умерли - 31

Источник: https://censor.net.ua/n3185892
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А до этого заробитчане были героями и инвесторами в Украину...
 показать весь комментарий
 
 
Они и есть инвесторы. Просто читать нужно правильно: не помогла вернуться, а выслала. Польша выслала еще 64 украинца.
 показать весь комментарий
 
вирус пройдет.....заробитчане опять поедут.....только с большим желанием навсегда уехать.....и когда заберут свои семьи - не будут больше инвестировать! Пусть МВФ инвестирует...
 показать весь комментарий
 
На РАБссии правительство получило крутые полномочия....Мочить в сортире ? Так плешивый их мочит с домов в Москве...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Меня это удивляет. Т.е. с начала украинец (зароботчанин) работающий в Польше был героем и инвестором в Украину. Присоединялся к Европе и приносил её культуру в Украину.

А теперь этот заробитчанин - враг!
 показать весь комментарий
 
ну положим оставшиеся дома всегда их недолюбливали... а тут такой повод.... Польша помогла вернуть домой 64 украинцев, - Дещица - Цензор.НЕТ 8236
 показать весь комментарий
 
 
Зато всегда "добюбливали" тех, кто ездил на заработки в Московию, это почему то считалось не зазорным и даже хорошим делом. Это ж типа не "унитазы полякам мыть", при всем при том, что ездили к московитам в их *****, на такие же самые работы, но за меньшую плату
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх