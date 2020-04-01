 Польша помогла вернуть домой 64 украинцев, - Дещица

Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генералу Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидачу за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины в возвращении домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", - написал Дещица.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач отметил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu ("Полет домой") удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.

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