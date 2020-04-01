 Около 4,9 тыс. украинцев вернулись на Родину из-за границы, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Эти показатели остались на уровне с предыдущими сутками. По состоянию на утро 1 апреля в пунках пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - говорится в сообщении.
Среди вернувшихся в Украину 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки при содействии Госпогранслужбы были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
За сутки территорию Украины покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.
"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тысячи человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", - подытожили в Госпогранслужбе.
Интересный стих прочитала-может кто то задумаеться.
Речь врача
Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть
Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться
Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи
Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней
Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то
Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться
Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель
Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко