EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  453  5
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3733) граница (3365) карантин (1896) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Около 4,9 тыс. украинцев вернулись на Родину из-за границы, - Госпогранслужба

В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,9 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Эти показатели остались на уровне с предыдущими сутками. По состоянию на утро 1 апреля в пунках пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - говорится в сообщении.

Среди вернувшихся в Украину 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки при содействии Госпогранслужбы были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

За сутки территорию Украины покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тысячи человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", - подытожили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3185891
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зубожили турысты (Бали, Доминикана, Куршавель...) всё едут и едут
 показать весь комментарий
 
90 безвизовых дней пролетают быстро...хоть в Польше,хоть в Италии...,столицу Италии Рим в год посещают 15 миллионов человек...
 показать весь комментарий
 
Все едут и едут...все заражаемся и заражаемся.
Интересный стих прочитала-может кто то задумаеться.

Речь врача

Яумер и лежу в мешке
Лежу не в морге,не в могиле
Лежу на ком то кто вчера
Успел наш этот мир покинуть

Мне лет немного,не старик
И не убогий,не пропойца
Я просто тот,кто жить хотел
Но должен был со злом бороться

Я бился с глупостью людской
Я вас тянул из сил последних
Я вас спасал,я вас лечил
За что со мной вы так.ответьте!!

Меня убил ваш эгоизм
Беспечный позитив,некстати
Плевать вам было на запрет
Вы раздавали смерть без здачи

Чем чушь нести и рассуждать
О том,что все мы тут не вечны
Пора бы вам свой мозг включать
И просто быть к другим сердечней

Сидите дома,вашу мать
Со всех экранов вам толдычат
Но вам плевать,что там в мешках
Уже гниют останки чьи то

Вам хочеться гулять,болтать
С друзьями где то тусоваться
Потом несетесь все ко мне
Когда начнете задыхаться

Когда пропев и проплясав
Вы время чье то сократили
СПАСИ МЕНЯ -кричите вы
Но я уже вам не спаситель

Я умер,я лежу в мешке..."
Светлана Фещенко-Головко
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх