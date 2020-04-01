 Количество инфицированных коронавирусом в Монастыриском районе Тернопольщины увеличилось до 77 человек, 32 из них медики

Об этом сообщил замглавы Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 77 человек ... в их числе медперсонала - 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)", - написал он.

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Также в числе заболевших 5 детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастыриской объединенной территориальной громады.