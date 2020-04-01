 Количество инфицированных коронавирусом в Монастыриском районе Тернопольщины увеличилось до 77 человек, 32 из них медики

Об этом сообщил замглавы Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 77 человек ... в их числе медперсонала - 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)", - написал он.
Также в числе заболевших 5 детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастыриской объединенной территориальной громады.
Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков - 9% от числа зараженных. 27 марта число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.
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денежных средств на защиту медиков ,то они уже разбегутся.
И не только выделить средства ,но и установить жёсткий контроль за их поступлением
на места ,чтобы они по дороге к медикам не потерялись.
средств индивидуальной защиты.
обратится к малому бизнесу с тем же госзаказом ,чтобы срочно начали шить.
Кому то очень выгодно не формировать госзаказ ,а, позорище , финансировать импорт .
Да мы что не можем наладить за неделю собственные производства ?
Тут стверджують, що хвороба пішла саме з лікарні від медсестри, яка з району того померлого священника.
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Потім скоріш за все заразила в селі Швейків священника.
Тепер 100 хворих, через тиждень буде 300.через місяць там буде масово.
Батько наставляє сина перед виїздом на курорт: -" Ти ж синку там пильнуй.Дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдиш додому - заразиш жінку, невістка - мене, я - мамку. А ти ж нашу мамку знаєш - вимре все село!!