"Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.
Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.
Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.
Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 30 марта 2020 года.
Вы ЛЕЧИТЕСЬ как можете
Придворный шут, о как же ты смешон!
Когда злой Рок велел качнуться трону,
Одел ты на цветной колпак корону …
На троне шут, о как же ты смешон!
Трещит башка от градов и имен …
Король их помнил даже в полудреме,
В алькове иль в походе на соломе …
На троне шут, о как же ты смешон!
Твоим правленьем герцог унижен.
Он воевал, а ты фальшивил ноты,
Острил, кривлялся и считал банкноты …
На троне шут, о как же ты смешон!
В хвалебный гул внимающих влюблен,
Фигляр привел в дворец фанатов Лести.
У герцога адепты служат Чести …
На троне шут, о как же ты смешон!
В саду щебечет стайка знатных жен:
- Опять набег! - Ордынцы обнаглели!
- А что король? - Сражается в постели!
На троне шут, о как же ты смешон!
Тайком магнат созвал синедрион:
- Ничтожный шут протянет год едва ли.
Наш профит в нем: суды долги списали!..
На троне шут, о как же ты смешон!
С принцессой герцог твой уж делят трон.
Казна пуста; мрачнеют взгляды знати.
Кинжал, с которым встретишься в кровати …
Придворный шут, о как же ты смешон!
лекарств не будут наживаться аферисты и мошенники и фармацевтическая мафия ?