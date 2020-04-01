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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
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 Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения коронавирусной болезни". Он позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.

Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 30 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах

Источник: https://censor.net.ua/n3185887
 
   
 Топ комментарии
 
И заметьте.....НИ слова, не говоря о расследованиях воровства и продажи стратегических товаров мед назначения за бугор!
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Завцирком щось там підвисав.
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Это он поторопился так....Шла всего лишь 3-я неделя Карантина!
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Зеленский! Ты шизофреник потерявший остатки разума. Боюсь себе представить сколько людей умрет от этих фуфломицинов и нагнетания кислорода в попу.
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Мені більше до вподоби перший варіант. В ньому щось є. 😁
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И заметьте.....НИ слова, не говоря о расследованиях воровства и продажи стратегических товаров мед назначения за бугор!
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"Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса"

Вы ЛЕЧИТЕСЬ как можете
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Теперь ждем на каждом углу и из всех утюгов невесть откуда взявшихся "специалистов" с кучей баночек и коробочек побеждающих все,дающих бессмертие и вечное здоровье,на радость прастому нариду.
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"Цензор" уже рекламу "Протефлазида" выпустил под новости.
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а чего не подписал закон об оплате государством лекарств и лечения коронавируса в специализированных больничках и дома (!!) на самоизоляции... по электронных рецептах, с подтвержденным обнаруженным вирусом ... бесплатными тест-системами ...
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Наверное, статистика по смертям хромает.
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Сегодня у зеленого стада праздник...их день...день дурака..
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світова спільнота довго чекала на підпис зельонського тепер пандемія різко піде на спад
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Ніхто не говорить про те, що таку велику кількість стаціонарних пацієнтів, що знаходитимуться вімпровізованих стаціонарах, потрібно буде ГОДУВАТИ! Якісним білковим, вітамінізованим, 4-5 разовим харчуванням, інакше інфекція перемагає.
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На РАБссии круче...,Мишустин получил крутые полномочия,фактичски на РАБссии военное положение...
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Советская власть в Крыму не допустит коронавируса... Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу - Цензор.НЕТ 6613
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Средневековая баллада
Придворный шут, о как же ты смешон!
Когда злой Рок велел качнуться трону,
Одел ты на цветной колпак корону …
На троне шут, о как же ты смешон!

Трещит башка от градов и имен …
Король их помнил даже в полудреме,
В алькове иль в походе на соломе …
На троне шут, о как же ты смешон!

Твоим правленьем герцог унижен.
Он воевал, а ты фальшивил ноты,
Острил, кривлялся и считал банкноты …
На троне шут, о как же ты смешон!

В хвалебный гул внимающих влюблен,
Фигляр привел в дворец фанатов Лести.
У герцога адепты служат Чести …
На троне шут, о как же ты смешон!

В саду щебечет стайка знатных жен:
- Опять набег! - Ордынцы обнаглели!
- А что король? - Сражается в постели!
На троне шут, о как же ты смешон!

Тайком магнат созвал синедрион:
- Ничтожный шут протянет год едва ли.
Наш профит в нем: суды долги списали!..
На троне шут, о как же ты смешон!

С принцессой герцог твой уж делят трон.
Казна пуста; мрачнеют взгляды знати.
Кинжал, с которым встретишься в кровати …
Придворный шут, о как же ты смешон!
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Точно про КГБиста Путлера...Кокаиновый ШУТ...
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А если быть точным,актер Андрей Панин,якобы сдохший...,играющий роль Шута Путлера...
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А как с защитой нас от фальсификата ? Где гарантии ,что на подделках этих
лекарств не будут наживаться аферисты и мошенники и фармацевтическая мафия ?
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