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 Больше двух не собираться, детям без взрослых не выходить: в Тернополе ввели дополнительные ограничения на время карантина

Решение о введении дополнительных ограничений в Тернополе на время действия карантина было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Так, на время действия карантинного режима в городе кроме требований, которые были приняты ранее (с требованиями можно ознакомиться по ссылке), добавляются следующие запреты:

- Пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп больше двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад);

- Пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей от 14-ти до 18-ти лет - без ведома родителей или опекунов.

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Управлению развития спорта и физической культуры также было поручено закрыть все спортивные площадки, на которых есть ограждения, а управлению жилищно-коммунального хозяйства - при наличии технической возможности демонтировать отдельные элементы конструкций детских площадок на период карантина и обеспечить их ответственное хранение.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 31 марта в Тернопольской области зафиксировано 78 случаев заболевания коронавирусом.

Вместе с тем, в Тернопольском штабе по борьбе с эпидемией Covid-19 сообщили, что количество инфицированных коронавирусом в области увеличилось до 98 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3185886
 
   
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Это только мне каЭтся, что власть гнобит народ не без садистского наслаждения... Больше двух не собираться, детям без взрослых не выходить: в Тернополе ввели дополнительные ограничения на время карантина - Цензор.НЕТ 452
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Объяснение простое - им нельзя слетать в Лондон или анталию, так пусть и быдло почувствует на своей шкуре что это вам не то.
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интересно...больше двух не собираться , а детям без родителей не ходить...это как???????????
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не мели бред, раз не окучиваешь, что прочитал.
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больше двух не собираться относиться ко все "чужим". чужой = єто тот, с которьім вьі не жрете из одного холодильника и не ходите на один унитз. другими словами, со всеми домочадцами можно ходить толпой куда хош, только расстояние к чужим 2 метра держать.
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больше двух не собираться касается дискотек, ресторанов, кинотеатров, парков и т.д. - имеются ввиду люди, которьіе не живут в одной квартире, доме.
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Эпидемия шизофрении в разгаре. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома, демонтаж детских площадок ему никак не помешает.
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До жопи. Єдине де карантин спрацював Китай. Тай то китайози збрехали за старою звичкою.
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