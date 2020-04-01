 Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, в распоряжении которого есть соответствующие документы.





Так, в письме Уманского от 28 марта, за его личной подписью, главе правительства предлагается возложить временное выполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его зама Роберта Зелди.







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Отмечается, что данное письмо Минфина - повторное обращение. По имеющимся данным, оно зашло из ведомства напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – подтвердил Максим Нефьодов в разговоре с изданием.

В свою очередь, Сергей Верланов отметил: "Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не коментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него".

"Что касается Сергея Михайловича (новый министр финансов Марченко. - Ред.), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде", - добавил Сергей Верланов.

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LB.ua связался также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с просьбой уточнить: будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился.

"На данный момент оба руководителя работают", - подчеркнул глава правительства.