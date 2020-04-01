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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1864) Уманский (90) Нефьодов (193) Верланов Сергей (53)

 Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. ДОКУМЕНТ

Бывший министр финансов Игорь Уманский готовил отставку главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, в распоряжении которого есть соответствующие документы.

Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова 01
Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова 02

Так, в письме Уманского от 28 марта, за его личной подписью, главе правительства предлагается возложить временное выполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его зама Роберта Зелди.

Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова 03
Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова 04
Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова 05

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Отмечается, что данное письмо Минфина - повторное обращение. По имеющимся данным, оно зашло из ведомства напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – подтвердил Максим Нефьодов в разговоре с изданием.

В свою очередь, Сергей Верланов отметил: "Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не коментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него".

"Что касается Сергея Михайловича (новый министр финансов Марченко. - Ред.), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде", - добавил Сергей Верланов.

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LB.ua связался также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с просьбой уточнить: будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился.

"На данный момент оба руководителя работают", - подчеркнул глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3185885
 
   
 Топ комментарии
 
не увольнение- а кримиальное расследование, а то научились, награбились, наворовались и в отставку, заходи следующая ворюга
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А Єрмак хіба не агент? Венедіктова?
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Павуки в банці. Чим швидше один одного поїдять, тим краще.
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Давно пора. И ещё Холодницеого, Сытника, Смолия с Рожковой......Засиделись саботажники, коррупционеры, агенты внешнего управления.
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А Єрмак хіба не агент? Венедіктова?
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Эти "свеженькие"...их вообще не надо было назначать.
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только такие как гражданин СИНГАПУРА типа Ле КУАН который пересажал свою родню за коррупцию да прихватил ещё несколько тысяч других ставленников в СИЗО- когда стал премьером этой страны спасут украину .. но таких в стране не осталось
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А ще Лі Куан Ю дуже гарно бидло при струнив. Кинув окурок не в урну, харкнув на асфальт - отримай поліцейським кийком по спині. І завдяки цьому сінгапурці дуже швидко стали вихованими і цивілізованими!
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интересно почему лучший банкир мира Лерка Гонтарева из Лондона не едет страну спасать ?
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Диджитализация....она смолиём и Рожковой с Туманного альбоина руководит и за баблом подельников, накрысяченным за 5 лет всей полноты власти, присматривает. Недвижимость для них присматривает, репетиторов семейке Луценко подбирает. Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 130
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не увольнение- а кримиальное расследование, а то научились, награбились, наворовались и в отставку, заходи следующая ворюга
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100% Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 6088 как в анеккдоте....чиновник пришёл домой, смеётся....Жена ему - Что так весело? говорит - Меня уволили! Она - ну долбень, что веселиться?! А ОН - А Степанова то Вобще посадили с конфискацией!
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Ворюги втекли до Ростову, а це новиє ліца.
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Замість одної відрубаної голови у змія виростає три нових а тому треба "валити" змія - так розповідає казка.
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Видать парень нормально денег Ермаку занес. Отбивать по быстрому нужно было.
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Головний принцип Системи- "вельмишановні" не несуть відповідальності ні за що, крім зради самій Системі. Це, типовий принцип для феодальної країни де, васал відповідає тільки перед своїм сюзереном.
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По-ходу, єдине досягнення яким хвалився Вавочка була відсутність корупції у вищих ешалонах влади. Тепер немає нічого, сцар вже таки зовсім голий.
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Команда мрії (с)

Щось часто мрії змінются Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 3323
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А как же маски перевозить через границу с минимальной уплатой налогов в государство. Нефьодов нужен на нужном месте, чтоб ещё большую дыру сделать в госбюджете государства Зенелоха
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Нефьодов на нужном месте, а как же харчеваться они будут, в государство 0,0% уплата за растаможивание, а Кеш себе в карман и ещё надо отработать бабло, которое Ермаку было передано за должность, не пусть ещё работает, он ещё не все деньги отбыл за назначение на должность
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Уманець, хотів звільнити не чистих на руку чиновників, але ОП і КМ України їх самих терміново убрали, і ви скажете, що Президент про це на знає?
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