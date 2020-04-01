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 От коронавируса в Черновицкой области лечится гражданин Италии, а гражданин Португалии проходит обсервацию, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области среди инфицированных коронавирусной инфекцией есть гражданин Италии.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем случаи, когда наши сограждане лечатся за границей. В том числе они есть среди больных, которы лечатся и в больницах Италии. С нашей стороны у нас тоже есть такой случай. Гражданин Италии сегодня лечится у нас в Черновицкой области. Наши украинские врачи помогает ему вернуть здоровье", - сказал Осачук.

В посте глава ОГА сообщил, что кроме гражданина Италии, из числа иностранцев в Черновицкой области находится также гражданин Португалии, который проходит обсервацию. 

31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека - из Хотинского и Вижницкого районов. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3185884
 
 
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То местные "итальянцы".Как писари выше - Петро и Микола.
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Как от него можно лечиться, если от коронавируса нет никаких лекарств?
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