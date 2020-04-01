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 Политика Украины, Общество
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 "Это - свинство", - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну

Каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после призыва президента Украины Владимира Зеленского к украинцам с просьбой вернуться в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетели из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта(!!!).

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и ..потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аваков подчеркнул, что так поступать нельзя, поскольку это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране: "Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…"

"Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест.. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?" - резюмировал министр.

Напомним, ранее Аваков заявил, что МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.

Отметим, что после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.

Это - свинство, - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну 01
Это - свинство, - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185878
 
 
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Аваков, у нас государство или детский сад? Какие просьбы? Должны работать законы и обязательное их исполнение. А Зеленский пусть просит свою жену. Кому нужны его просьбы? В январе этого года СНБО тоже "просило" не вывозить маски из Украины. Послушали, вывезли 640 тонн дешевых масок в 48 стран мира. Оставили Украину с масками по 90 грн за штучку одноразовую на 3 часа. И дальше будем так руководить страной?
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Квакваков, не смеши! Ишь слово "совесть" вспомнил. Не применяй слова, значения которых не знаИшь! "Это - свинство", - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну - Цензор.НЕТ 9923
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Зябло а ты часом не из этих выбл..ков с Бали? чего хавальник то открыл по сути не важно КТО Аваков или не он... но это не свинство это ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ЭТИХ ******** НАДО БАБЛО брать за все лечение и затраты на карантин... или в каталажку на 10 лет садить чтобы не повадно было... ублюдки да по прилету всех нах расстреливать как мразей...
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Це лоховство влади. Бо коли закривають кордон, то хер хто вилетить при всьому бажаннi.
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действительно!
с его претензий, можно подумать что они полетели неофициально с крыши своего дома)))
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если бы зе не пытался сидеть одной жЁпой на двух стульях, он бы не просил, а оформил бы это как-то юридически. типа: кто выехал после XXXX делает это на свой страх и риск и спасает себя сам.
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А у нас зенелох че-то решает? Такое себе, говорящая голова для открывания бутылки...
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аваков, есть, что сказать по видео раздачи должностей ермаком?....
там походку сличать не нужно
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О чем речь. Люди должны иметь свою собственную ответственность. Все кто выехал за пределы страны после 12 марта ( дня объявления в стране карантина) возвращению подлежат только после прекращения действия карантина в Украине и в стране пребывания. ВСЕ !!! А то государство обязано, а людей ничего не обязывает.
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Люди вылетели получив все бумаги и пройдя все контроли. О чем говорит Аваков? Зеленский что-то просил? Это просто просьба и более ничего. Официально все вылеты были разрешены.
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Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве - прилетевшие на самолетах людиИсточник: https://censor.net.ua/n3185878

Айяйяй а кто же их сюда привез???
Дибил **** черножопый (зеленожопый, бо быстро перекрасился)...
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Обсервация от слова - обосраться. Вот этот кваков пусть сам в своей обсервации и сидит.
и слово то какое удачное подобрали....
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Путевка на Бали стоит не дешево,страховые компании в таких делах,могут вернуть ноль целых нифига десятых...,
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Це очевидно. "Класні знижки. Поїдемо відпочинемо на шару." Тепер, хай ці "бунтуючі" імбИцили повертають гроші за перельот, проживання в столичному готелі та тести
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Свинство было за ними чартер отправлять!
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Вот честное слово, просто цирк. Я всё жду гор трупов а нет ничего. Ау! Где обещанный конец света?
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А то Аваков не знає, що з ними робити. Якщо не хоче нічого робити, як міністр поліції, нехай направить "Азов". Ті знають, що робити. Або звернеться до українців, щоб зробили щось з тими мажорами. В нас мажорів дууууже не *******.
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Это он ещё как то мягко и толерантно высказался.
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мудрый нарид всегда прав, это все власть плохая, а мудрый нарид у нас самый честный, самый правильный и самый умный! Это все власть, это они виноваты!
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Просьбу Зеленского можно приклеить на забор,дабы всех верну...,обещал Вернул "Это - свинство", - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну - Цензор.НЕТ 7604
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Аваков не учел одну деталь, что если не вылететь 13,14,15 было, то человек терял 3-6 тыс $, т.к. рейсы еще летали и не полетев, это было бы воспринято туроператорами и авиакомпаниями как добровольный отказ от тура. Он бы возместил им эти деньги из своего кармана ?
Ну а по прилету поступили они по скотски, тут он прав. Еще до вылета обратно им сообщили, что нужно идти на обсервацию и они согласились, а по прилету резко изменили свое мнение...
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Свою семью Зеленский сплавил за бугор,это не проблема...
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Є люди, які розуміють попередженя, і дотримуються законів. Для таких існує демократія. А є бидло, яким власне "Я" понад усе. Які плюють на всіх. З такмим класно вирішили питання в Індії. Бачили, що там роблять з тими, хто порушує карантин? Мені дуже сподобався такий підхід. Найкраще впливає неа жлобів кийок довжиною 1,5 м.
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