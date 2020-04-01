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 Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд

Инфицированный коронавирусом COVID-19 человек способен заражать других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания.

Об этом сообщил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У людей (инфицированных COVID-19. – Ред.) выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", - отметил чиновник.

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По его словам, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", - уточнил Редфилд.

В то же время, продолжил он, у значительной части инфицированных – примерно в 25% случаев, болезнь вообще проходит бессимптомно. При этом чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3185874
 
 
 Топ комментарии
 
Я уже устал от короновируса!

Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд - Цензор.НЕТ 2470

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
8 хв

В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !
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звісно.Але провокує подальшу недолугість
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Я уже устал от короновируса!

Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд - Цензор.НЕТ 2470

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
8 хв

В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !
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Повертати території. Викидати сміття з київської хати.
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Єдиний захист від коронавірусу - власний імунітет. Більше ніщо не врятує. Зараження передається контактним шляхом. Можеш купити товар, і отримати інфекцію. Торкнутися чогось. Тернутися одягом. Повну ізоляцію, та дезінфекцію протягом тривалого часу забезпечити неможливо. День-два можна без проблем. Навіть тиждень, якщо напрягтися. Але не місяць.
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Коректніше будь ласка.Стан імунної системи.Імунітет..- щось інше
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Всі чудово знають, що вбиває імунітет. №1 - стрес, чи депресивний стан. №2 - погане харчування. №3 - нестача свіжого повітря, чи погане повітря. №4 - недостатня, або надмірна фізичан активність. №5 - антибіотики. Як влада сприяє підтримці імунітету? Карантин, та інформація ЗМІ у такому вигляді наш імунітет просто вбиває.
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Неспроможний досягти,Вашого рівня
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"Значит надо изолировать за двое суток до появления симптомов" (с)
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Прально, "нечего беспорядки нарушать"©...
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Iz 7 liudej 6 mozet necustvovat sto oni bolni i perenoset virus zarazaja drugix,takix vet nikto netestirujet.
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Тo ж так! Нах ці маски потрібні якщо не кашляєш і не отримав позитивний результат тесту на цю холеру?
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Ситуація з кожним днем все гірше і гірше. я рекомендую всім купити антисептик для рук для себе і своїх батьків, поки не ввели тотальний карантин. захворюваність росте з кожним днем. я купувала для своїх рідних тут. офіційний дилер, виготовлено по стандартам МОЗ. https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
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За 400 гривасов ..я два літра спиртяги куплю ! Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд - Цензор.НЕТ 7127
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рано радоваться...их там 5-6 штук...им одного и не жалко))))
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