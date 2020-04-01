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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп

США успешно справляются с пандемией коронавируса COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Представьте, чтобы случилось, если бы мы ничего не сделали. Это ведь не грипп. Давайте просто изложим это на бумаге. Мы бы увидели цифру в 2,2 млн (смертей в США. - Ред.) в достаточно короткий временной промежуток", - отметил Трамп.

Оценивая масштабы распространения вируса, американский лидер отметил, что есть надежда избежать прогнозируемого показателя в 100 тыс. летальных исходов в США, если будут предприняты все необходимые меры предосторожности.

В Белом доме пояснили, что этот прогноз основан, в частности, на сценарии, при котором с крайне серьезной вспышкой коронавируса, подобно той, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке, столкнутся и другие крупные города США. При этом в настоящее время есть надежда, что такого катастрофического развития событий удастся избежать.

"Мы надеемся, этого достаточно", - заявил Трамп, говоря о том, что уже предпринятые меры по борьбе с COVID-19 не требуют ужесточения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

"Я думаю, мы и так приняли очень жесткие меры" - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что жители страны уже "хотят вернуться к работе", и поэтому нужно как можно быстрее победить коронавирус.

Отметим, что согласно данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, лидером по количеству случаев заражений остаются США.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.

Источник: https://censor.net.ua/n3185872
 
 
 Топ комментарии
 
Популист который срался и орал что вирус фигня-- дебил .
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Сто процентно++ нічого не робив поки хворих не стало 100 тис а потім розказує що йому мішав імпічмент, його реально зараз спасає рівень американської медицини від високої смертності, там вмирають переважно люди без страховки, тому що вчасно не отримують допомоги...
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Недолуге самовихваляється...Відповідальності - зіроу
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2 триллиона долларов в экономику - справятся.
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Популист который срался и орал что вирус фигня-- дебил .
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Сто процентно++ нічого не робив поки хворих не стало 100 тис а потім розказує що йому мішав імпічмент, його реально зараз спасає рівень американської медицини від високої смертності, там вмирають переважно люди без страховки, тому що вчасно не отримують допомоги...
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Недолуге самовихваляється...Відповідальності - зіроу
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думаю появится несколько мемов про китайцев в чарли хебдо.
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Жорсткі мєри в США. Жорсткіше нікуди.
Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп - Цензор.НЕТ 853
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Самолеты не летают и не ходят поезда
нет там придурошного авакяна с его придурошним карантином
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Если бы не Я.. Я...Я... в Америке умерло 2,2 миллиона ( что то он смельчил, нужно было сказать 22 миллиона) Но только моему мудрому.. нет не так.. МУДРЕЙШЕМУ, ВОСХИТИТЕЛЬНОМУ, НЕПРЕВЗОЙДЕННОМУ руководству можем обойтись всего то 240 тысячами. ( Петух гамбургский, хотя при чем тут Гамбург, скорее нью йоркский))
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Трамп сделал упредительные ходы.1. Импичмент виноват.2 .Он загадал 200 тыс жертв.но их будет намного меньше и это он себе запишет в плюс,дескать он гений!Всё для победы на выборах.
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аллилуя спасителю 2-х миллионов американцев!!! может Трамп воплощение Иисуса Христа?
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Обычно у него все просто было. Все беды и провалы можно было легко сваливать на Обаму и на Демократов. А сейчас да, ситуация совершенно иная.
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Если бы, да кабы... Дешёвый способ набить себе цену...(((
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В любом случае без финансового кризиса не обойдется. И это прочуствуют избиратели Трампа на своей заднице. А она у них - орган принятия решений.
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"Да обожжждите вы со своим импычмэнтом fакегоразэдак; я тута с корона омайнгодфайн вирусом борюся!"
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а что, типа этого не случится? Гхм...мне казалось число заболевших в США растет в прогрессии, еще недельку и будут лямы.
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