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 МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков

Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации украинцев из-за границы во время пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так... Ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", - написал он.

Также Аваков сообщил, что у тех, кто сейчас находится на обсервации в киевских отелях завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – возьмут материалы на ПЦР тест: "По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК".

Также министр добавил, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек", - подчеркнул Аваков.

"Всем пассажирам рейса, тем не менее - желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша!", - резюмировал министр.

Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.

Напомним также, что вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков 01
МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185870
 
 
 Топ комментарии
 
Куда зебил пропал и почему у нас в стране рулит Аваков?
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Не давать спуску ни одному нарушителю карантина!!Нечего сеять смерть вокруг себя!.А кто хочет вернуться -своё авто или пешки.Всех примут.На обсервацию.А на тернопольщину нужно вводить дополнительные силы НГ и санврачей!Почаев блокировать!!!!
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Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. -чартеры в москву для Мертвечука и Рабиновича?
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да, да... все штаммы уже внесены в питательный бульон. должен быт экспоненциальный рост. но его официально нет. почему? кто помнит Чернобыль этот вопрос не задаёт.
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Куда зебил пропал и почему у нас в стране рулит Аваков?
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***** забилося в бункер в метрополітені....,витрахує з зелярви зебльонишів
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Лена то ли в Швейцарии, то ли в Швеции.
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Появився новий "тато нації" і дитину поставив в куток на коліна на гречку МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 2576
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Я давно говорил, готовится узурпация. Теперь она подготовлена. Менты с армией, тут главное - до средины апреля, иначе народ неудержимо ломанется на посадочную.
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Путлера не спас даж омериканский скафандр... МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 5951а пиар был выше Антенны,доктор Проценко принял дурака в своей больнице и сам заразился...
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Не давать спуску ни одному нарушителю карантина!!Нечего сеять смерть вокруг себя!.А кто хочет вернуться -своё авто или пешки.Всех примут.На обсервацию.А на тернопольщину нужно вводить дополнительные силы НГ и санврачей!Почаев блокировать!!!!
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Сколько Вы лично готовы сидеть под домашним арестом без доходов? Кстати, а какова светлая цель этого всего?
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Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. -чартеры в москву для Мертвечука и Рабиновича?
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те відчуття, коли якийсь армян забороняє українцям повертатись на власну Батьківщину.
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встречайте нашего нового преЗедента товарисча Авакяна...!!!
Он теперь решает все...
Ну что малороссы, довыбирались....? МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков - Цензор.НЕТ 7203
Выбрали еврея, но рулит армянин...
А это точно Украина....?
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и ваабче, шо, при вашем Порошенке лучче было?!

=====
(ответ: было не просто лучше, а лучше раз в 100)
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Ну если ты намекаешь на Пороха то порох не еврей! И вобще по мне лучше еврей чем кацап!
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євреї бувають різні.... наприклад - бєня.... виберіть такого в президенти і забудете, де в якій країні ви вчора жили
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Мужик у тебя лопата в жопе торчит
-А что при твоем Порошенко лучше было?

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Но при этом разрешили пересечение границы пешком и на личном транспорте . ( легковом), приняли постановление о открытии работы рынков, и разрешение ( заболевшим) посещать магазины, аптеки и больницы.. ( прочее прилагается). Детские площадки продолжают функционировать, люди собираться, маски носит от силы 25%, значительное количество товаров в магазинах не расфасовано.. Ну вот где то так...
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"маски носит от силы 25%,"
маски здоровым носить не надо (если только вы не ухаживаете за больными). Тем более создавая их дефицит.

У немцев даже есть слоган "Оставь маску врачу"
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А що із заробітчанами із тої самої Італії які приїзджають приватними бусами, їм дають писульку на кордоні, якою по приїзді вони просто підтираються і зразу при виході із буса йдуть по магазинах без масок а в коментарях виписують що маски не має де купити а їсти щось треба, а потім ще й роблять застілля відмічають приїзд....
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"все граждане установлены" - еще бы не установить. Списки пассажиров раз, паспортный контроль - два.
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та ни хрена там не установлено.
обычный ментовской пестешь.
они не контролируют ситуацию - ее никто не контролирует.
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дядя Аваков, ты - импотент.
И ты, и твое сраное МВД.
Если ты "не дашь согласия на чартер", его даст любой местный клерк (за бабло).
Если клерка не найдется, народ приедет на автобусе.
Если ты прикажешь остановить автобус, его пропустит любой мент за бабло.
Если такого мента не найдется, народ просто дест песты твоим "орлам", и пойдет по домам, как сделал это в Борисполе.
Если МВД пришлет повестку, ее выкинут в урну.

Не смеши нарид.
А то ты уже бубачку начинаешь напоминать.
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Аваков нынче и швец,и жнец,и на дуде игрец.
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.Коли вже той харківський мусор мову почне вивчати ? ..
..
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Мое мнение - компромат на Ермака делали люди Авакова.
Зельц явно держит этого козла, что бы уволить для повышения рейтинга, когда будет край.
И вот, край наступил и хитрый жидоармян подкинул компромат на Ермака, что бы отвлечь от себя внимание.
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Пізно схаметувся ти... Це твоє погоняло? Так тебе називають? "Бе-бе-бе" Чи є інші клікухи?
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аваков не януковощ даст звиздюлей мало не покажется и будет прав
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Так шо,і Лєнка з Швеції не зможе повернутись ?
Навєрно,спєцом закрив,щоб тільки сім'я Порошенків піарилась на епідемії,купуючи в лікарні обладнання і захист на мільйони ,вкрадені в простого бидла.
МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков - Цензор.НЕТ 155
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миха чаплыга и второй нарцисс- говноед вася апасов яростно топили за Гнусавого год назад, так что пусть пойдёт ******* об стену - правдорубец нашёлся...
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Я знаю,що таке Чаплига.Але де Лєнка ? Чи не той момент в житті країни,щоб з'явитися і показати приклад ?
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Мертвечука на самольоті до кума теж не пустять?
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МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией-гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей, сказал,как отрезал,но есть но,как всегда!
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Посмотрим как запрет Авакова коснется Мертветчука. А тот, ради форсу, может и Мацкву слетать. Правда, говорят, что Путлер обнулился и изолировался и никого не принимает
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