 МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.
"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так... Ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", - написал он.
Также Аваков сообщил, что у тех, кто сейчас находится на обсервации в киевских отелях завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – возьмут материалы на ПЦР тест: "По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК".
Также министр добавил, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен.
"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек", - подчеркнул Аваков.
"Всем пассажирам рейса, тем не менее - желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша!", - резюмировал министр.
Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.
Напомним также, что вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.
Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.
Он теперь решает все...
Ну что малороссы, довыбирались....?
Выбрали еврея, но рулит армянин...
А это точно Украина....?
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(ответ: было не просто лучше, а лучше раз в 100)
-А что при твоем Порошенко лучше было?
маски здоровым носить не надо (если только вы не ухаживаете за больными). Тем более создавая их дефицит.
У немцев даже есть слоган "Оставь маску врачу"
обычный ментовской пестешь.
они не контролируют ситуацию - ее никто не контролирует.
И ты, и твое сраное МВД.
Если ты "не дашь согласия на чартер", его даст любой местный клерк (за бабло).
Если клерка не найдется, народ приедет на автобусе.
Если ты прикажешь остановить автобус, его пропустит любой мент за бабло.
Если такого мента не найдется, народ просто дест песты твоим "орлам", и пойдет по домам, как сделал это в Борисполе.
Если МВД пришлет повестку, ее выкинут в урну.
Не смеши нарид.
А то ты уже бубачку начинаешь напоминать.
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Зельц явно держит этого козла, что бы уволить для повышения рейтинга, когда будет край.
И вот, край наступил и хитрый жидоармян подкинул компромат на Ермака, что бы отвлечь от себя внимание.
Навєрно,спєцом закрив,щоб тільки сім'я Порошенків піарилась на епідемії,купуючи в лікарні обладнання і захист на мільйони ,вкрадені в простого бидла.