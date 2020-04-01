 МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так... Ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", - написал он.

Также Аваков сообщил, что у тех, кто сейчас находится на обсервации в киевских отелях завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – возьмут материалы на ПЦР тест: "По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК".

Также министр добавил, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен.

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"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек", - подчеркнул Аваков.

"Всем пассажирам рейса, тем не менее - желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша!", - резюмировал министр.

Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.

Напомним также, что вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.



