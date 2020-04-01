 Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 98 человек

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с эпидемией Covid-19, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 22:00 31 марта в Тернопольской области были зафиксированы 20 новых случаев заражения коронавирусом.

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В целом в области уже 98 человек заразились опасной инфекцией. Из них: 76 - жители Монастыриского района (1 - летальный случай), 11 - жители Залещицкого района, 5 - жители Козивского района, 2 - жители города Тернополя, 2 - жители Кременецкого района, 1 - житель Тернопольского района, 1 - житель Бережанского района.