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 Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 98 человек

По итогам 31 марта в области было зафиксировано еще 20 новых случаев заражения. В Тернопольской области количество зараженных коронавирусом достигло 98 человек.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с эпидемией Covid-19, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 22:00 31 марта в Тернопольской области были зафиксированы 20 новых случаев заражения коронавирусом.

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В целом в области уже 98 человек заразились опасной инфекцией. Из них: 76 - жители Монастыриского района (1 - летальный случай), 11 - жители Залещицкого района, 5 - жители Козивского района, 2 - жители города Тернополя, 2 - жители Кременецкого района, 1 - житель Тернопольского района, 1 - житель Бережанского района.

Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 98 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185869
 
 
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В Черновицкую и Тернопольскую области нужно вводить НГ и дополнительные силы медиков,передвижные военные госпитали с персоналом.Нужно купировать заражение и лечить .Области маленькие ,а беды-невпроворот!
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В Чернівецькій області щільність населення в два рази більше ніж в Запорізькій наприклад. Та й села, де є інфіковані наче перекриті.
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