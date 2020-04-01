 COVID-19: в мире заболели 859,8 тыс. чел., умерли - 42,3 тыс. чел., выздоровели - 178,3 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 178 301 человек. Также во всем мире зарегистрировали 42 341 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.

В Италии за это время заболели 105 792 человека. В то же время умерли 12 428, вылечились 15 729 человек.

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Испания сообщает о 95 923 инфицированных. Среди них 19 259 выздоровели, умерли 8 464 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Фтанции. Китай уже сместился на четвертую позицию. Так, во Франции умерли 3 523 человека, в Германии - 775, в Великобритании – 1 793, в Иране – 2 898, в Нидерландах – 1 040, Бельгии - 705, в Турции - 214.

Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании. Зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели - 10 человек.