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 Общество, Здоровье
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 COVID-19: в мире заболели 859,8 тыс. чел., умерли - 42,3 тыс. чел., выздоровели - 178,3 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 апреля во всем мире зарегистрировали 859 796 случая заражения коронавирусом, 31 марта инфицированных было 785 979 человек. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 178 301 человек. Также во всем мире зарегистрировали 42 341 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.

В Италии за это время заболели 105 792 человека. В то же время умерли 12 428, вылечились 15 729 человек.

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Испания сообщает о 95 923 инфицированных. Среди них 19 259 выздоровели, умерли 8 464 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Фтанции. Китай уже сместился на четвертую позицию. Так, во Франции умерли 3 523 человека, в Германии - 775, в Великобритании – 1 793, в Иране – 2 898, в Нидерландах – 1 040, Бельгии - 705, в Турции - 214.

COVID-19: в мире заболели 859,8 тыс. чел., умерли - 42,3 тыс. чел., выздоровели - 178,3 тыс. чел. 01

Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании. Зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели - 10 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3185866
 
 
 Топ комментарии
 
А де ви ополонку знайшли, в мене абрикос розквітнув.
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на расиси еще не визде льод растаял COVID-19: в мире заболели 859,8 тыс. чел., умерли - 42,3 тыс. чел., выздоровели - 178,3 тыс. чел. - Цензор.НЕТ 3297
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ага, якшо харашо будеш сібя вєсті, то санітари в прорупь і воду нальют
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А ЯК ТАМ хОРОШКОВСЬКИЙ? Як проходить лікування ніщєго мільярдера за державний кошт?
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Ше в Ухані вчитель-англієць вилікувався грогом: в чай добавляєте шось крепке - ром, коньяк, сампанжене.
А краще глінтвейн. Готую із сухого червогого вина на десяти прянощах: аракіс, бадьян, кардамон, перець чорний, духмяний, кориця, ваніль, мускат, гвоздіка, імбир. Пити гарячим. Божественно і целєбно. Тільки очі синіють, та віруси відступають. А щас йа лімончелло заварю. Тільки лимони тра' брати зі садка незаражених макаронніків
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А я в проруби купаюсь, манал я твои чаи и прочую ересь.
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А де ви ополонку знайшли, в мене абрикос розквітнув.
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несколькы стаканчикыв это много как бы , тут истерикы и нычалась.
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ага, якшо харашо будеш сібя вєсті, то санітари в прорупь і воду нальют
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ага, у вас порядки такі - хто першим схопив халат, тот і дохтор
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сегодня в этом курятнике выживут не только лишь все. Редко кто может это сделать
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Смертность составила 19%. За 100% выбираем сумму выздоровевших и умерших: 178,3 + 42,3 = 220,6 тыс. чел. Тогда несложно вычислить, что умирает 19,175%, а выздоравливает 80,825%. Кстати, смертность растет. Вчера еще смертность составляла 18%.
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