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 От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев и страны в целом будут "очень болезненными" в свете борьбы с коронавирусом. США должны быть готовы к тому, что число летальных исходов от коронавируса COVID-19 в ближайшие два месяца составит 100-240 тысяч, даже если американцы будут и дальше сохранять расстояние друг от друга.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме вечером во вторник, 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также призвал жителей Штатов следовать указаниям властей и рекомендациям врачей в период карантина из-за распространения коронавируса.

"Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продлил карантин в США до 30 апреля

Американский лидер также заявил, что следующие две недели будут "очень, тяжелыми и болезненными".

По оценкам рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, пик смертей придется на ближайшие две-три недели.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав рабочей группы Белого дома, заявил, что жители США должны быть готовы к тому, что жертвами коронавируса потенциально могут стать до 100 тысяч американцев.

"Какой бы шокирующей ни была эта цифра, мы должны быть к ней готовы. Будет ли так много [смертей]? Я надеюсь, нет, и я думаю, что чем больше мы будем настаивать на смягчении [эпидемиологических мероприятий], тем выше вероятность достижения такого числа. Однако давайте будем реалистами, нам нужно быть готовыми к тому, что мы увидим это", – заявил Фаучи.

Он уточнил, что подобный уровень смертности неприемлем, и что администрация "сделает все возможное, чтобы снизить" будущую смертность.

"Волшебной пули не существует, – заявила иммунолог Дебора Биркс, которая является координатором рабочей группы.

"Нет волшебной вакцины или терапии", можно говорить только о поведении, способном изменить ход этой вирусной пандемии.

Отметим, что согласно данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, лидером по количеству случаев заражений остаются США.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.

Источник: https://censor.net.ua/n3185865
 
 
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трамп тоже клован вроде зе. но там есть система сдерживаний и противовесов.
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Трамп никто, обычный бизнесмен, по нашим меркам как начальник автобазы, другое дело Владимир ЗЕленских - Менеджер и управчленец топ уровня От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 7298 От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Следующие две недели будут "очень тяжелыми", - Трамп - Цензор.НЕТ 1048
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В США резко увеличивается смертность от вируса, 770 за последние сутки, боюсь Трампу все таки придется вводить карантин.
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Хочу бачити Трампа в американській лікарні в російському ОЗК.
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Пару месяцев назад американцы самодовольно поставили себя на первое место по готовности к пандемии.


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Смертність в них в 20 разів менше ніж в Італії, подивимось далі.
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По штуцеру баксів кожному відвалили і ще й ратують, що у них буде важко?
Оно у нас, ХЗ скільки ЗЕлені навалило, а ми ще тримаємось, вже майже рік.
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Ше в Ухані молодий вчитель-англієць вилікувався грогом: в чай добавляєте шось крепке - ром, коньяк, сампанжене.

А краще глінтвейн. Готую глінтвейн із сухого червогого вина на десяти прянощах: аракіс, бадьян, кардамон, перець чорний, духмяний, кориця, ваніль, мускат, гвоздіка, імбир. Пити гарячим. Божественно і целєбно. Тільки очі синіють, та віруси відступають.

А щас йа лімончелло заварю. Тільки лимони тра' брати зі садка незаражених макаронніків
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Що в Трампа не забереш, він не ховається в бункер під ліжко.
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Да он имбицил обыкновенный, месяц тому ржал и говорил что это все херня а не вирус
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Даремно ви так, всі його ужимки ховають його наміри дати по пиці тим популістським режимам що склались у світі, за ним стоять самі консерваторські верстви населення США.
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Ниче )))) рашка- говняшка уже отправила самолет с помощью. Правда ватопитеки интересуются не могло бы правительство помощь кроме Италии и Америки еще прислать и в регионы
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А хрен его знает. Пишут что уже вылетел ( сначала думала фейк, но теперь думаю что таки правда)
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Серйозно? Москалі, в яких самих жопа лише починається, відправили допомогу в США? Що вони туди повезли, глод і лапті?
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