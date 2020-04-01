 От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме вечером во вторник, 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также призвал жителей Штатов следовать указаниям властей и рекомендациям врачей в период карантина из-за распространения коронавируса.

"Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Трамп.

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Американский лидер также заявил, что следующие две недели будут "очень, тяжелыми и болезненными".

По оценкам рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, пик смертей придется на ближайшие две-три недели.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав рабочей группы Белого дома, заявил, что жители США должны быть готовы к тому, что жертвами коронавируса потенциально могут стать до 100 тысяч американцев.

"Какой бы шокирующей ни была эта цифра, мы должны быть к ней готовы. Будет ли так много [смертей]? Я надеюсь, нет, и я думаю, что чем больше мы будем настаивать на смягчении [эпидемиологических мероприятий], тем выше вероятность достижения такого числа. Однако давайте будем реалистами, нам нужно быть готовыми к тому, что мы увидим это", – заявил Фаучи.

Он уточнил, что подобный уровень смертности неприемлем, и что администрация "сделает все возможное, чтобы снизить" будущую смертность.

"Волшебной пули не существует, – заявила иммунолог Дебора Биркс, которая является координатором рабочей группы.

"Нет волшебной вакцины или терапии", можно говорить только о поведении, способном изменить ход этой вирусной пандемии.

Отметим, что согласно данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, лидером по количеству случаев заражений остаются США.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.