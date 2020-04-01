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 Во время ответного удара бойцы ОС ликвидировали троих наемников РФ и вражескую БМП на Донбассе, - штаб

31 марта украинские военнослужащие ликвидировали троих российских оккупантов и уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По данным разведки, 31 марта благодаря решительному ответу Объединенных сил были ликвидированы трое российских оккупантов, еще один был ранен. Украинские военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 марта вооруженные формирования РФ вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС

Во время ответного удара бойцы ОС ликвидировали троих наемников РФ и вражескую БМП на Донбассе, - штаб 01
Во время ответного удара бойцы ОС ликвидировали троих наемников РФ и вражескую БМП на Донбассе, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185863
 
   
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Сергей Иванович Наев это вам не сивоха!
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Хунта схвалює та ставить величезний ЛАЙК !
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З'явися Наєв і стали кацапи відгрібати. А то набрид вже плач Ярославни типу " ми за мир, а нас звиздять. Прекратим стрелять, підставим ліву щоку"
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