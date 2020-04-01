 Во время ответного удара бойцы ОС ликвидировали троих наемников РФ и вражескую БМП на Донбассе, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По данным разведки, 31 марта благодаря решительному ответу Объединенных сил были ликвидированы трое российских оккупантов, еще один был ранен. Украинские военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 марта вооруженные формирования РФ вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС



