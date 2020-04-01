 Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.
"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал он.
Аваков подчеркнул, что пока карантин отменен только в Китае: "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений.. от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке".
"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами.. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.
Вместе с тем Аваков акцентировал внимание на том, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии: "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь".
"Все в наших руках и в руках Бога, конечно", - резюмировал министр.
Да?
саме у звязку з величезною кількістю дегенератів, що виїжджають великими компаніями на шашлики та в парки
вже зовсім скоро ці самі ідіоти будуть самоізолюватись сотнями на пляжах
ЯК не дивно звучить, але карантин набагато легше дотриматись у недемократичних країнах, типу Китай, Білорусь та рашка, там жрстко, за недотримання звернень влади отримаєш кийком по спині пару разів
Кто мне объяснит логику?