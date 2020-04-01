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 Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков считает, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал он.

Аваков подчеркнул, что пока карантин отменен только в Китае: "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений.. от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке".

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами.. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.

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Вместе с тем Аваков акцентировал внимание на том, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии: "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь".

"Все в наших руках и в руках Бога, конечно", - резюмировал министр.

Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков 01
Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185862
 
   
 Топ комментарии
 
А що ще збираються продати окрім землі? Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков - Цензор.НЕТ 4417
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А що ще збираються продати окрім землі?
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И этот импотент на голову самый умный в зелёной власти! Нет слов, одни выражения! Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков - Цензор.НЕТ 2936
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нет. он не клоун. он просто хитрый, но неумный.
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Вангую. Вся эта лабуда продлится до конца августа. Как вчера сказал Макрон, после этого кризиса будет ,наступит, новый мир. Наверное Хаксли имел ввиду.
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Ой сомневаюсь, сейчас на Пасху начнется новая волна приезжих в Украину.
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позакрывали. Чертов андроид, незаметно подставляет свои слова.
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Поживемо - побачимо. Щонайменьше сьогодні люди пішли до соцмереж від вимушеного дефіцита соціального спілкування. А це може спрацювати, як політизація суспільства і політичний розвиток, дорослішення цього самого суспільства. Можна купити десяток тисяч тролів і загадити мережі потрібною тобі брехнею. Але декілька мільонів незалежних користувачів соцмереж не купиш. Тому цей "карантин" може зіграти корисну річ і російський чмирьок Зєля, що випадково опинивсь на чолі України(за допомогою фсб), щезне. Щезне на користь справді українського Лідера. Лідера, який буде вперше УКРАЇНСЬКИЙ, за всі часи Незалежності.
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кстати, придворніе порохоботи согласно последним голосованиям разгоняют тему Зеленский продался Пороху. Зеленский Пороху. Ибо Порох не продается. Порох может тока покупать

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 5816
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по сравнению с зелохом порох - гигант мысли и отец украинской демократии
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Основатель Партії Регіонів. Вірний міністр в уряді Азарова, а тепер слуга зебілів.
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тупорилий нарид не доріс до Яроша чи хоча б Садового
Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 4033
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Дебил, еще раз обьясняю, партия Европейская солидарность последовательно выступала ЗА РЫНОК ЗЕМЛИ, ее поправки были приняты, поэтому она проголосовала за.
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Я к стати эту дату сразу озвучил ( окончание череды всех праздников) - 15 мая. Это День который можно брать как предполагаемый минимальный вариант. Это если учитывать наплыв и движение людей в период до этой даты то настоящая картина после всего этого проявится недели через две после 15 мая ( инфицированные себя проявят) Так что Аваков конечно оптимист, по факту картина станет ясной не раньше 1 июня. Думаю в итоге так оно и будет. Ну а дальше будет видно что и как.. ( хотя снятие запрета на работу рынков, разрешение носителям вируса посещать магазины, аптеки, больницы, а по факту значит все.. полностью нивелирует карантин как таковой). Время все покажет и поставит на места.
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до 15 травня - це дуже оптимчстично. скоріше це нереально
саме у звязку з величезною кількістю дегенератів, що виїжджають великими компаніями на шашлики та в парки
вже зовсім скоро ці самі ідіоти будуть самоізолюватись сотнями на пляжах
ЯК не дивно звучить, але карантин набагато легше дотриматись у недемократичних країнах, типу Китай, Білорусь та рашка, там жрстко, за недотримання звернень влади отримаєш кийком по спині пару разів
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все правильно порахував Арсеніо Муссоріні - 1 травня на шашлик і, до 15, на кладовище
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Коли ж тебе вже - отим кийком в твоїй недемократичній країні?
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шашлыки, это дурня. А вот пасхальные гости с их христованием - это беда!
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А я предлагаю арестовать вирус шоб не шлялся где не попадя. Вместе с подельником гриппом.
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Твоя любовь к русскому духу ни для кого не секрет, о перепуганный любитель сыра с зелёной плесенью. Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 2060
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Все думали - он сцикло, а он оказывается - оптимист
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Аваков забыл добавить - шо страна вернется к нормальной жизни когда настоящий президент Порошенко вернется.
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При порохе люди бедные стали. Да же если взять цену на газ при порохе почти 9 было а сейчас 5. А во вторых вы свое получили армию мову термос
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Порошенко не вернётся никогда. Успокойся!
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Т.е. собираться по ночам, в закрытом помещении в раде, что бы принять не приятное - можно. Торговать на открытом воздухе нельзя.
Кто мне объяснит логику?
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Ну кто же из ментов упустит шанс подольше иметь полномочия штрафовать за нарушение карантина. Это не штрафы за превышение скорости, которые придется им самим тоже платить,
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Как вы думаете. зетипиллы, Бубочка продержится в ОПЕ до 15 мая?
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