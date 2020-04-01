 Один украинский воин погиб, двое ранены, еще один боец получил минно-взрывную травму на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

Позиции украинских сил возле Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, а также из станковых противотанковых гранатометов.

По окрестностям Песков российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

Позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, вечером враг прекратил обстрелы.

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Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским защитникам возле Широкино и Гнутово.

Неподалеку от Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки - из стрелкового оружия.

"Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции украинских военнослужащих неподалеку от Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Луганского.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие: "Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины"."

"К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

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Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - сообщили в пресс-центре ОС.

По информации пресс-центра ОС, с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов позиции украинских сил вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": "После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились".

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - казано в сообщении.



