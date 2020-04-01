 Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ

Об этом пишет издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ.
Махе Вачиралонгкорну 67 лет. У него есть 4 официальных супруги, но сопровождают ли они его в этой самоизоляции, неизвестно.
Издание указывает, что монарха сопровождают 20 наложниц и "многочисленные слуги". При этом 119 человек из свиты в отель не пустили — у них обнаружили признаки коронавируса.
У себя на родине, в Таиланде, Маха Вачиралонгкорн не появлялся с начала марта. Перед тем, как осесть в альпийском отеле, он со свитой путешествовал по разным уголкам Германии и Швейцарии.
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Многие тайцы критикуют разгульный образ жизни монарха в интернете. Хэштег #зачемнамкороль за одни сутки появился в Твиттере более 1,2 млн раз. При этом критика короля в Таиланде является уголовным преступлением, и за нее можно сесть в тюрьму на 15 лет.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
Що він може ?
Ну, хіба шо дивитися.
Сам собі присвоїв і вручив, а тепер носить і брязкотить ...
Чим би не тішилося ...
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
(с) Лесь Подерв'янський "П*здєц"
И вообще, с каких доходов эти курорты для себя "и многочисленной свиты"?
С налогов простых таиландцев ?
Хлопці, не заздріть королю, там у нього леді-бої. Тайських дівчат від леді-боїв неможливо відрізнити.
Очень приятно, Царь!
https://m.youtube.com/watch?v=S_ihXpST5NI
Бо треба ж не тільки їм лапшу вішати про =ого-го=, а й довести, що то справді так і є.