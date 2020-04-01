 Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ

Об этом пишет издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Махе Вачиралонгкорну 67 лет. У него есть 4 официальных супруги, но сопровождают ли они его в этой самоизоляции, неизвестно.

Издание указывает, что монарха сопровождают 20 наложниц и "многочисленные слуги". При этом 119 человек из свиты в отель не пустили — у них обнаружили признаки коронавируса.

У себя на родине, в Таиланде, Маха Вачиралонгкорн не появлялся с начала марта. Перед тем, как осесть в альпийском отеле, он со свитой путешествовал по разным уголкам Германии и Швейцарии.

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Многие тайцы критикуют разгульный образ жизни монарха в интернете. Хэштег #зачемнамкороль за одни сутки появился в Твиттере более 1,2 млн раз. При этом критика короля в Таиланде является уголовным преступлением, и за нее можно сесть в тюрьму на 15 лет.