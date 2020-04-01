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 Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн забронировал для себя и свиты целый отель в немецкой части Альп. Весь курорт закрыли из-за коронавируса, но правителю Таиланда местные власти выдали специальное разрешение.

Об этом пишет издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Махе Вачиралонгкорну 67 лет. У него есть 4 официальных супруги, но сопровождают ли они его в этой самоизоляции, неизвестно.

Издание указывает, что монарха сопровождают 20 наложниц и "многочисленные слуги". При этом 119 человек из свиты в отель не пустили — у них обнаружили признаки коронавируса.

У себя на родине, в Таиланде, Маха Вачиралонгкорн не появлялся с начала марта. Перед тем, как осесть в альпийском отеле, он со свитой путешествовал по разным уголкам Германии и Швейцарии.

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Многие тайцы критикуют разгульный образ жизни монарха в интернете. Хэштег #зачемнамкороль за одни сутки появился в Твиттере более 1,2 млн раз. При этом критика короля в Таиланде является уголовным преступлением, и за нее можно сесть в тюрьму на 15 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185860
 
 
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а Хуйло-тварюка,сховалось на валдаї і оточило себе двадцятьма апаратами для штучної вентиляції Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 15
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Красномовний приклад людиноподібної істоти, але не людини.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
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Прям как Зебил. Только семью отправил подальше от смердов-зебилят 73% Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 3437
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"Если б я был султан, был бы холостой".
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Прям как Зебил. Только семью отправил подальше от смердов-зебилят 73% Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 3437
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Красномовний приклад людиноподібної істоти, але не людини.
І таких паразитів, на жаль, багато.
Були і є.
Хочеться, щоб все-таки щезли колись, бо це - відходи, шлак.
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а *****-тварюка,сховалось на валдаї і оточило себе двадцятьма апаратами для штучної вентиляції Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 15
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Угу, вентиляції дупи, бо вже бадьоро підгорає...
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Такі, як і він.
Що він може ?
Ну, хіба шо дивитися.
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За що ? Самоизоляция по-королевски: монарх Таиланда спрятался от коронавируса в альпийском отеле с 20 любовницами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1465
Сам собі присвоїв і вручив, а тепер носить і брязкотить ...
Чим би не тішилося ...
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Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і х*й ще стоїть! Стоїть х*й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!

(с) Лесь Подерв'янський "П*здєц"
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Вот это король. В разнос рошел дедок. Зачем ему аж 20 + 4 !? .

И вообще, с каких доходов эти курорты для себя "и многочисленной свиты"?
С налогов простых таиландцев ?
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Красавчеґ. Почему и нет если может себе позволить.
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Для тайців король - це божество! Тому він так себе і поводить. Дивлюсь я на цей його гарем та дуже сумнівають, що це тільки жінки.

Хлопці, не заздріть королю, там у нього леді-бої. Тайських дівчат від леді-боїв неможливо відрізнити.
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Із старого фільму "Іван Васильович міняє професію"
Очень приятно, Царь!
https://m.youtube.com/watch?v=S_ihXpST5NI
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Класс ! Тут хотя бы с двумя спрятаться , а то аж 20 ! Счастливчик !
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Ага. Ховається од них.

Бо треба ж не тільки їм лапшу вішати про =ого-го=, а й довести, що то справді так і є.

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Европейцы тоже не лучше этого царька. Любой каприз за ваши деньги. Тем более что именно альпийские курорты стали разносчиками заразы по всей Европе.
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