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Все про:1 апреля (22) карантин (1896) юмор (1965) COVID-19 (2691) коронавирус (1266)

 Правительства ряда стран просят граждан не шутить 1 апреля о коронавирусе

Несколько стран, среди которых Таиланд, Германия и Индия, обратились с призывом к согражданам не распространять шутки на тему коронавируса в День смеха, 1 апреля.

Об этом сообщает издание The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, власти Таиланда объявили, что шутки на эту тему могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-10 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.

Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.

"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.

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В министерстве здравоохранения ФРГ также предостерегли от юмора на тему коронавируса.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано 838 061 случаев COVID-19. Скончались 40 708 человек, выздоровели 174 115.

Источник: https://censor.net.ua/n3185859
 
 
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А о стране - оккупанте можно .

ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК КОЗЛОМОРДИИ
https://youtu.be/UVoGYG-Tp_s
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Уже сегодня День дурака ,не могли на неделю раньше предупредить
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«Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайной ситуации будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч гривень (около 1 миллиона долларов)», - говорится в посте заместителя пресс-секретаря Авакова.
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