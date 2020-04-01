 Медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19: "Наш главврач сказал, что готов к потерям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обращение своих коллег опубликовала в Facebook врач Дарья Петрук, информирует Цензор.НЕТ. Записать его они решили после того, как местная пресса опубликовала заявление главврача Вадима Шухтина, что его больница готова принять больных коронавирусом.
"Мы хотим показать реальную картину, которая происходит у нас. Первое: мы — врачи-анестезиологи, и мы можем сказать за свое отделение. У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки", — сообщают врачи.
Они рассказали, что до сих пор не получили протокол о лечении, а аппаратов ИВЛ у них в два раза меньше заявленных.
"На сегодня у нас по-прежнему нет протокола, как нам проводить лечение. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из БФ "Корпорации Монстров"", — говорят медики.
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"Помимо аппаратов нам нужны расходники, такие, как интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы. Чего-то у нас вообще нет, а чего-то нет в достаточном количестве. И лекарств нет, которыми мы должны лечить", — добавили они.
Средства индивидуальной защиты им привезли волонтеры из фонда БФ "Корпорации Монстров": 1000 масок, перчатки и 100 костюмов.
"Если мы начнем работать в режиме реальной инфекционной помощи, то 100 костюмов нам хватит ровно на 4 дня. ... У нас просто нет рук, чтобы кому-то помочь. И наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционным больным", — говорят медики.
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По словам врачей, в прошлую пятницу, 27 марта, в больнице побывал эпидемиолог и признал ее не готовой к приему инфицированных коронавирусом больных.
"Он сообщил, что больница не готова. Но нашего главного врача это совершенно не интересует. И от него был ответ, что он готов к потерям", — заявили врачи.
Одесский областной клинический медцентр определен в качестве опорной больницы для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами.
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По словам врач-анестезиолога Светланы Черненко, после публикации видеообращения в больницу привезли еще 1 аппарат ИВЛ, сообщает издание "УСИ-Одесса".
Заместитель главы Одесской госадминистрации Виталий Свичинский заявил, что работы в этой больнице еще идут, информирует сайт 048.ua. "Я рассчитываю, что медперсонал примет эту ситуацию с достоинством и будет готов принять удар первыми", — сказал чиновник.
больные на голову несчастные уб..людки...
Чи Петя отменил какой закон? Дай ссылку, зелень
Последней каплей, которая вынудила сотрудников завода снова заговорить о проблеме с максимально публично, стала информация о доходах (выплачиваемых вовремя) руководства госконцерна. В частности Мустафы Найема, который занимает должность советника директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромовичюса. Экс-депутат Верховной Рады за первые два месяца своей работы получил около полумиллиона гривен. В том числе за якобы «волонтерство».
«На нас не то что плюют, издеваются. Это плевок для всего коллектива», - заявил замдиректора госпредприятия Игорь Пархомчук .
Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших должников за электроэнергию и отопление города Ровно. По этой причине люди, которые продолжают там работать, вынуждены делать это в холоде и просто не человеческих условиях.
Само предприятие осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд Министерства обороны Украины. Так, в начале войны с оккупантами на востоке нашей страны завод отремонтировал и передал в войска первые технику (грузовики и один гусеничный тягач МТ-ЛБ, а позже завершил капитальный ремонт ещё двух МТ-ЛБ, которые были переданы в распоряжение одного из подразделений МВД. Кроме ремонта обе бронемашины прошли переоборудование: на каждую установили крепление для установки автоматического гранатомёта АГС-17.
Ещё в ноябре 2019 Президент Украины был очень удивлен низкими зарплатами на предприятиях оборонной отрасли, входящих в «Укроборонпром». В частности, на Харьковском авиационном заводе, заработная плата работника - 3,5 тысячи гривен. Задолженность по зарплатам - до 4 лет, а общая задолженность по зарплате заводов оборонного концерна по состоянию на 1 ноября 2019 достигла 463 миллионов гривен.
При этом заместителю гендиректора Государственного концерна «Укроборонпром» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти - Мустафе Найему в декабре 2019 насчитали 486,5 тыс. гривен зарплаты. А сам гендиректор ГК «Укроборонпром» Абромавичюс предлагает увеличить свою зарплату в 18 раз. Для сравнения, средняя зарплата украинцев в прошлом году составила 10 500 гривен.
Остаются без ответа и вопросы не только по зарплатам в госконцерне. Например, в сентябре 2019 «Укроборонпром» заказал аудит в ООО «Бейкер Тилли Украина» почти на 30 млн.грн., а в январе 2020 еще на 12,6 млн.грн (финальная сумма сделки составила 7 миллионов). Всего на сумму более 42 миллионов гривен за аудиторские услуги, при том, что задолженность перед работниками предприятий концерна составляет почти полмиллиарда гривен. И без аудита очевидно, что первоочередной задачей является выплата долгов по зарплатам.
Напомним, на официальном интернет-представительстве Президента Украины Владимир Зеленского в соответствующем разделе опубликовали петицию об уменьшении заработной платы и премий руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора «Укроборонпром» Мустафе Найему.
После фразы "добрый день", слово "уважаемые", не ставится!
Это как в анекдоте про пожарника, которому работа нравится, если б еще не пожары
В Одессе очень долго не могли заявить опорные больницы именно потому, что больницы футболили это решение, не желая принимать у себя больных.
Больница не приспособлена - а торговые центры приспособлены?
Сидят там клуши и ноют. В первую очередь у больницы есть главврач, к которому обязательно прилагается коррупция в гос клинике. Во-вторых, пришло время помогать городу. Третье, в каждой боль6ице есть деньги на счету- государство перечислило и нужноза протоколом и лекарствами обращаться в соответствующие инстанции.
Корпорация монстров - молодцы, бизнесмены Одессы помогают , закупают средства защиты и продукты, а как иначе?
Ну що ж - що "наскакали" те і маємо.
Нормальная больница. Их оттуда палкой не вышибешь этих анестезиологов. Просто не хотят они у себя при6имать больных с коронавирусом- вот в этом причина этого обращения. Из Италии были совсем другие фото отчаявшиеся врачей, падающих от усталости, но спасающих людей- здесь же что мы услышали? Сплошное нет. Но не услышали, что у них есть 5 ивл пока незадействованных, есть средства защиты на 4 дня для всех врачей- это тоже не ноль. То есть на первое время все есть.
А запад справится. Сильные мира приложат максимум усилий для того, чтобы было найдено лечение и вакцина. И Украина справится. Это ж не первый карантин. Была чума, холера и тд - просто не было мирового масштаба и интернета.
Как показывает практика, в больницах люди работают на 1,5/2 ставки, т.е. количество врачей, медсестер, санитарок - примерно в 2 раза меньше!
Возраст медсестер и санитарок в основном в зоне риска - т.ч. они могут по увольняться нахрен, т.к. нет достаточно индивидуальных средств защиты.
Техника, если есть в наличии, может быть поломана или дышать на ладан...(
И это, что бы мы понимали, В ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ!
Значит, хочет пойти в атаку,
Но он не пойдёт первым,
Прекрасно работает снайпер (с)
в Украине если кто заболел, придётся лечится самому дома
это реальность, никуда его не примут и не повезут
на примере этой больницы так же и была построена вся предвыборная компания зеленского на тотальной лжи
зебилы - импотенты!
кроме как визжать про папиредников ни на что больше не способны!
а т.ж. шприцы, системы и т.д.