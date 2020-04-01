 Вместо "Евровидения" будет онлайн-концерт

Соответствующее сообщение размещено на сайте "Евровидения", информирует Цензор.НЕТ.

Онлайн-шоу под названием "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Организаторы рассчитывают, что участие в онлайн-концерте примут все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение. На конкурс должен был приехать 41 участник, и теперь организаторы хотят, чтобы 41 песня прозвучала онлайн.

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Шоу будут транслировать на канале конкурса в YouTube. Также организаторы призывают транслировать шоу национальных вещателей из разных европейских стран.

Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов, выступить пригласят и тех артистов, которые принимали участие в Евровидении в предыдущие годы.

Песенный конкурс Евровидение проходил ежегодно с 1956 года, но из-за пандемии коронавируса в этом году шоу, которое должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, отменили.

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Украину должна был представлять группа Go_A с песней "Соловей". Наша страна не планирует менять своего представителя и, "если в жизни группы Go_A ничего не изменится", именно она будет представлять нашу страну на конкурсе в следующем году.