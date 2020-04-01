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 Вместо "Евровидения" будет онлайн-концерт

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 сообщили, что вместо традиционного шоу из-за коронавируса состоится онлайн-концерт.

Соответствующее сообщение размещено на сайте "Евровидения", информирует Цензор.НЕТ.

Онлайн-шоу под названием "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Организаторы рассчитывают, что участие в онлайн-концерте примут все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение. На конкурс должен был приехать 41 участник, и теперь организаторы хотят, чтобы 41 песня прозвучала онлайн.

Вместо Евровидения будет онлайн-концерт 01

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Шоу будут транслировать на канале конкурса в YouTube. Также организаторы призывают транслировать шоу национальных вещателей из разных европейских стран.

Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов, выступить пригласят и тех артистов, которые принимали участие в Евровидении в предыдущие годы.

Песенный конкурс Евровидение проходил ежегодно с 1956 года, но из-за пандемии коронавируса в этом году шоу, которое должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, отменили.

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Украину должна был представлять группа Go_A с песней "Соловей". Наша страна не планирует менять своего представителя и, "если в жизни группы Go_A ничего не изменится", именно она будет представлять нашу страну на конкурсе в следующем году.

Источник: https://censor.net.ua/n3185857
 
 
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ужжос...и где теперь узреть вживую бородатых дэушек?
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ну хоть стефанчука мне не подогнал на ночь... Вместо "Евровидения" будет онлайн-концерт - Цензор.НЕТ 2985
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На фоне откровенно никчемных конкурсантов этого "евровидения" касабский "литл биг" уже "сделал" всех прочих, вместе взятых, с 53 млн просмотров.
"Вы все еще хотите проводить евровидение в ютубе?" Окай.
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