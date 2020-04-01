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 Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав

Президент Академии меднаук Виталий Цимбалюк просит ввести для профилактики и лечения COVID-19 медикам и пациентам спиртовую настойку "Протефлазид".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net

В редакции издания есть письмо к премьеру Шмыгалю, в котором президент Академии меднаук предлагает лечить COVID-19 настойкой двух трав на спирту.

В письме президента академии Виталия Цимбалюка на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. В нем говорится о том, что отечественный производитель ООО НПК "Экофарм" "производит противовирусный препарат прямого действия на РНК и ДНК содержащие вирусы"

Письмо датировано 23 марта 2020, когда в Украине уже было 73 официально подтвержденных случаях COVID-19 и три смерти.

Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав 01

Аргументы президента Академии меднаук

"Лекарственное средство зарегистрировано в Украине под торговым названием" Протефлазид "(для детей используется лекарственная форма под торговым названием" Флавовир ") и рекомендован МОЗ с 2001 года для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в письме.

Цимбалюк пишет, что 20 марта 2019 - то есть на год раньше - он ознакомился с отчетом, соисполнителем которых является Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии меднаук Украины.

В нем, по словам Цимбалюка, сказано, что "выводы отчета, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата "Протефлазид" для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019".

Основываясь на этих выводах, президент Академии меднаук предлагает немедленно использовать этот препарат для профилактики и предупреждения осложнений медикам, лечение тех, у кого обнаружили подозрение на коронавирус, да и вообще всех пациентов, которые лежат в стационаре.

Но есть много "но"

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский говорит, что этот препарат не имеет доказанной эффективности. Проще говоря, это - "фуфломицин", объясняет он. Речь идет о спиртовой настойке из двух трав: трава вейника наземного 500 г / 1000 мл и трава щучки дернистой 500 г / 1000 мл.

"В мире нет ни одного противовирусного препарата в виде травяной настойки с доказанной эффективностью. "Протефлазид"  не помогает от вирусов", - утверждает Есилевский. Розничная цена за флакон "Протефлазида" 300-350 грн.

Еще в декабря 2017 года известный ниспровергатель медицинских мифов MedGoblin (так назвал себя кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив) объяснял, почему этот препарат не имеет доказательной эффективности и что не так с его исследованиями. Затем снова опровергал информацию о пользе препарата в 2018 году.

Опять пришлось опровергать в 2020 году, когда "Протефлазид" начали рекламировать в качестве профилактики от COVID-19.

Семьянкив объяснял: "Протефлазид" на 96% состоит из спирта. В этом спирте растворили две травки - щучку и вейник. Препарат продается уже двадцать лет. За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ ".

Когда заместителя директора компании "Екофарм" Александра Гриневича под его сообщением о препарате и его влияние на коронавирус спросили, есть ли об этом научные публикации, он ответил: "Обязательно будут".

Аргументы производителя

В комментарии LIGA.net Гриневич сказал: "Мы не утверждаем, а говорим о том, что он может быть активен при COVID-19".

Он говорит, что действующее вещество попробовали сначала на компьютерной модели, которую сделали китайцы. А потом - на культурах клетках и коронавируса (но не COVID-19) это проверили и якобы увидели, что действующее вещество "Протефлазида" блокирует размножение вируса.

Но это не доказательный метод, говорит медик Семьянкив: "Никаких вдвойне ослепленных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований, которые бы доказывали эффективность этого препарата для других болезней, нет".

"Возможно, наш препарат будет блокировать. Никто не утверждает. Мы говорим передпосылки, которые могут быть. У нас нет конкретных данных. Но если будем ждать еще год, умрет еще 100 000 человек. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому предлагаем использовать. будет эффект - спасем людей", - говорит Гриневич. Он продолжает рекламировать этот препарат и развозить его в медучреждения как противовирусный.

И говорит, что речь не идет о деньгах, и президент фармкомпании готов безвозмездно предоставить препарат.

LIGA.net пыталась связаться с самим президентом Академии медицинских наук для комментария, но он сбрасывает звонки.

 На пресс конференции Виталий Цимбалюк сказал, что препарат эффективен, на основе его изучения написали 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Также дважды подчеркнул, что "препарат безвреден".

"Насколько он будет эффективен при коронавируса? Посмотрим. 15 капель в день профилактически все могут принимать. Доступный, чтобы его приобрести", - заявил президент Академии меднаук. И добавил, что этот препарат рекомендовать включить в протоколы лечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3185856
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
спиртова настойка меду й перцю. Одноразово приймати півпляшки. Зранку і перед сном. Не закусюючи.
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согласен... закусывать нельзя...
Нужно запить кружкой пива....
Эффект будет сильнее....
Всем рекомендую...- проверенный рецепт...
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Находясь в самоизоляции провожу такой эксперимент на себе, жертвуя своё здоровье на алтарь человечества.
Эксперимент проходит успешно, короновируса нет, но по ходу могут возникнуть осложнения.
Об этом позже.
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совестью закупились как и гречкой - наперед и впрок
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Президент Академии медицинских наук !!!!!!!!!!!!!!!

ДНИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!
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Совести хватает?
Нет, это тот случай, когда о совести речь вообще не идет(((
И это - президент Академии меднаук?!!!
Просто ГАД, который под шумок пытается нажиться Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав - Цензор.НЕТ 6806
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Гомеопаты из Академии наук ничего не предлагают?
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ну хоть не бояру предложили и то харашо.
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НПК "Экофарм" нормально так академикам прибашлял, во всем мире нет вакцины, создают с нуля, а тут оказывается под ногами валяется, никто не берет.
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Ещё "боярка" сильно помогает.
Придурки!
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Мені і спирту одного вистачить, але його в продтоварах нема, гади!
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Этот протефлазид можно и дома делать дёшево. Но пригоден он максимум руки протереть после улицы.
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за 350 грн. нехило так ручки протереть...
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еще чаек с малиной неплохо.
раз маски продали, а апараты ИВЛ не купили.
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ми нє утвєрждаєм, а говорім - шикарні аргументи
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в египте ети вафелы уже были бы казнены
и в китае тоже
а тут - гуд фантастиш
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А ТУТ:
на основе его изучения написали 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Также дважды подчеркнул, что "препарат безвреден". Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав - Цензор.НЕТ 7376
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...ок, го подорожник к заднице прикладывать, или лучше ЛОПУХОМ.
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Розничная цена за флакон "Протефлазида" 300-350 грн.
суперэффективный препарат, для его создателей
Источник: https://censor.net.ua/n3185856
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"Доступный, чтобы его приобрести..." від 347 грн. в таблетках, від 426 грн. - 30 мл і від 659 грн. - 50 мл.
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Если без балды - трава там совершенно лишнее.
14 гр в день чистого спирта максимально укрепят иммунитет.
Максимальная безвредная доза где то 30 Грам.
Пересчитываем на первое, коньяк, вино и потребляем
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я провожу профилактику джин-тоником в пропорции 1:1
в джине Tanqueray можжевельник а в тонике Canada Dry хинин - основа противомалярийных лекарств типа хлорохинв
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