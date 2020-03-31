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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
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 Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах

Борьба с коррупцией в государстве - важнейший приоритет президента и народных депутатов. Это касается и инцидента, возникшего в связи с обнародованием нардепом Гео Леросом записей, на которых фигурирует брат главы ОП Денис Ермак.

В этом уверена депутат ВР от "Слуги народа" Лада Булах, информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, президент Владимир Зеленский должен решиться не только прокомментировать этот инцидент, но "демонстрировать проактивную позицию лидера, который не терпит никаких проявлений коррупции в своей команде".

"Президент должен быть проактивным и инициировать расследование этих возможных доказательств коррупции. Оставаться беспристрастным ко всем ее участникам независимо от товарищеском связей, версии о влиянии олигархов и существующих мифов о личной мести и т.д. Вымышленные уголовные дела против Гео Лероса должны быть остановлены! И дело об этих видео, на которых мы видим "собеседования" на госдолжности, надо расследовать быстро и беспристрастно", - заявила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы

По словам Булах, до окончания этих дел глава ОП Андрей Ермак должен уйти "по меньшей мере" в отпуск, или быть отстранен временно на время следствия.

"А мы, депутаты, обязаны не замалчивать происходящее прямо среди нас и касающееся нас. Даже если за нашу позицию на нас тоже будут открывать дела, обвиняя в госизмене", - подчеркнула нардеп.

Зеленский должен дать комментарий по записям Лероса, инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - слуга народа Булах 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также читайте: Ермак противодействовал моему назначению в Кабмин, ведь имеет огромное влияние на транспортный комитет Рады, - Сагайдак

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185855
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля, а чому Єрмак дає прес-конференції з невідрубаними руками?
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так зрозумів-що поки якась добра душа не розкопає і не опублікує документальне фото обісцяного єрмака-то ніхто єрмака не звільнить і не засудить..
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та вже давно назріло відсторонення Зеленського-який перетворився на зрадника зі своїми сивохами і єрмаками і т.п.
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так зрозумів-що поки якась добра душа не розкопає і не опублікує документальне фото обісцяного єрмака-то ніхто єрмака не звільнить і не засудить..
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Відсторонення Єрмака на час проведення неупередженого розслідування стало б головною ознакою того, що Зеленський не перетворюється на Порошенка зі своїми свинарчуками...
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И Зеля никогда не остранит Ермака по причине ОМАН ОМАН чтоб его кто был в ОМАНЕ и что там было и кто там был и с кем "стрелку" забивали во во Ермак да и Путин сразу сбросят инфу на просторы Интернета с видосиками фото и даже стенограммой аудизаписей...
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та вже давно назріло відсторонення Зеленського-який перетворився на зрадника зі своїми сивохами і єрмаками і т.п.
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тока документальное фото недышащего ермака спасёт демократию...
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Бла-бла-бла... ви так і не зрозуміли, рагулі-АНІ ВАС СДЄЛАЛІ!
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Зара ще й на тебе справу накатають ))
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K0५EGAR
@Rage4oK

·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
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А общем будут казаками Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 619 Интересно когда пан Президент Зеленский покончит с этими коррупционными казачками
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Ермак "решает кучу вопросов за Зеленского и создаёт для него "зону комфорта" рассказывая как всё замечательно, заменить его просто некем...
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за оман,цьомки з патрушевим,кохання на борту мокшанського літака ужє нє нада каммєнтарієв?
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вот так вовка-клован подсел на гачок. Теперь, если обнулить ермака, ермак обнулит дурака в костюме презика. Пока ермак при делах, оманская эпопея покрыта тайной пестежа... а это - очень сильный омпромат на придурковатого выкидыша петросяна
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Зеля, а чому Єрмак дає прес-конференції з невідрубаними руками?
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да хер он на страну ложил, как и на пианино...
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в кругах высших, это не коррупция, это уже давно стиль их жизни. из них никто, ничо, никому нижним кругам не должен.
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Это называется старая московско ордынская система управления государством, Кремль за счёт этой системы управляет своими колониями на больших расстояниях в умом непонятном образовании ,под названием Расия
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зашквар за зашкваром, походу история не учит нихера
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Дура Мендель уже вставила свои 5 копеек: что то типа, президент не обязан комментировать сообщения в фейсбуке.
Правда 10 часовая видеозапись, "торговли лошадьми", это не совсем фейсбук, но Мендель никто не учил думать перед тем как говорить...
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але на основі публікації у фейсбук можна відкрити 5 кримінальних справ! от така от мендель Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 4172
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Нікому він нічого не должен! Він нічого не обіцяв!
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Кто то думает что без бубочки вариант с назначениями мог работать ??
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Как там Киля Бимбович молвил ?
"Майи друзи падарили обисцяння".
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Зеленский должен не комментарии давать, а уволить Ермака нахрен для начала, а также инициировать уголовное дело против Ермака.
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у него духу не хватит...тогда его личные прфесионализм и компетентность будут - "поооод бальшим вапросом"...
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причем тут евреи? Дешевая попытка отвести тему в иное русло, какие нахрен евреи, дерьмак еврей?
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Так створюйте парламентську комісію, головою О. Гончаренка і "вперьйот" Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 7967
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Вам же сказано что ЗЕ никому ничего не должен!

Что, с первого раза не дошло?
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Зелох нічого не скаже, він уже не контролює ситуацію, його відсторонили!
дЄрмак - це ставленик мервячука-*****! Вони повністю контролюють преЗЕдента. Ворог значно ближче ніж усім здається, він намагається перебрати на себе управління державою. І це страшно.
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українське політичне життя входить в грандіозний скандал.
Дуже нагадує плівки майора Мельніченки.
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Зеленський хоче стати мільярдером. Як же він без корупції?
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Зеля заполз в нору и боится...
Отстранить Ермака это поссориться с путиным....
На это наше ЧМО пойти не может......
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Вам там багато чого «прокоментували» за Оман?! З сексотом Єрмаком буде те саме- схаваєте.
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"Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака" - Да прям щас, только дайте видосик запилить. На тему почему предательство Украины будет неуклонно продолжено.
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Tа гнати в шию цього прокацабика єрмака
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зебіли-придурки, він же вам ясно сказав "я никому ничего не должен".
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Ну шо. Лишилось Вовці кривляки кривляти, ховатися за кулісами й корчити дурня - типу я не я й корупція не моя. Може пронесе й самі забудуть.
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Лабухи діють по алгоритму корпоративів - змітають віскарік, ікорку і лосось зі столів та ховають в кофрах. Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах - Цензор.НЕТ 1761
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Забил покрывает своих подельников
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І взагалі - Зеленський тепер порохобот. З отих 8%.
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Нит. Зеленский теперь - "царь свиней" из "ангри бёрдс" :
Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах - Цензор.НЕТ 8034
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он когда назначает, говорит мой, надежный, проверенный. а потом как перед выборами. ТИШИНА..............................
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Беспристрастное расследование может провести например кровавый пастор
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А как же баблосы?
Ермак не только ж все себе - половина минимум идет и бубачке.

А у него жена и дети, при нонешней дороговизне, сами понимаете...
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Отправить Ермака в длительный карантин . И боже упаси какой-либо мести в сторону Гео Лероса .
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Коррупция есть не только материальная,но и политическая.У власти и слуг народа,чуть ли не с первого дня и по сей день кишит политическая коррупция.Вы все в этом плане ярчайший пример. Очевидно из логики,вам это по определению не получится,вы не будите рубить сук на котором сидите.Если сделаете,то с грохотом рухните.Призывы к президенту вызывают скептическую улыбку.Политические коррупционеры, вы сами есть маленькими частичками из которых слепили ваши создатели в группу под названием слуги народа
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Ничего Нам скоро покажут какого нибудь таможенника задержанного за три тыс долл взятки и расскажут как они успешно борются с коррупцией
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А зараз, тіпа :ну, у нас, как і у вас-каждій жівйот своєй жізню». Київ, сім'я. Панятна-абасралісь. Ну, так і скажи!- ми ж родина по одруженню! Я ж тебе з 16 років знаю! Ні, пілять! Я тут з 97го- маю право на смердіння.
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