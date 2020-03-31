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Все про:контрразведка (245) теракт (2037) Хараберюш (9)

 Вышел в свет документальный фильм о погибшем начальнике контрразведки СБУ в Донецкой области Хараберюше. ВИДЕО

В память о Героях, которые отдали жизнь за сохранение украинской независимости, коллектив Академии СБУ создал видеофильм об одном из лучших контрразведчиков Службы безопасности - полковнике Александре Хараберюше.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном канале Академии в YouTube.

В сюжете рассказывается о жизненном и боевом пути Хараберюша, в частности о его деятельности еще до войны.

Как отмечается, до 2014 года профилем деятельности полковника была борьба с нелегальной миграцией, в чем он показал незаурядные успешные результаты: вступили в силу 15 обвинительных приговоров в отношении организаторов каналов незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Кроме того, рассказывается о личном участии военного в освобождении Мариуполя и борьбу с агентурой россиян в тылу.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/n3185853
 
   
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І знали ми, що там далеко десь у світі,
Який ми кинули для праці, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жінки і діти,
Що други й недруги, гнівнії та сердиті,
І нас, і намір наш, і діло те кленуть.
Ми знали се, і в нас не раз душа боліла,
І серце рвалося, і груди жаль стискав;
Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла,
Ані прокляття нас не відтягли від діла,
І молота ніхто із рук не випускав.
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о контрразведчике на ютубе...о лахудре прасоловой сериал будет на г+г...
эта х@йня гибридная уже достала всех...
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Эту манду продажную не так давно в Антизомби обсказали. Ее сцаныч недавно мордовцам по обмену вернул. Интересно, что он родным Хараберюша в годовщину скажет?
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Шо поменял на водилу челнока, которьій чегото возил в Лугандон.
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Диверсант ка, яка справді заклала вибухівку в автомобіль українського контррозвідка, гуляє на волі, випущена Зєлєнскім в рамках обміну. А інші захисники України, які не закладали вибухівку у автомобіль Шеремета - сидять у ізоляторах.
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