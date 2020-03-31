 В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Плачков приводит такой список руководителей, находящихся в статусе временно исполняющих обязанности:
- Министр экологии и энергетики;
- президент НАК "Энергоатом" (уже второй в.и.о);
- руководитель НЭК "Укрэнерго";
- руководитель Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (уже третья исполняющая обязанности);
- руководитель Чернобыльской атомной электростанции;
- руководитель Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.
"Если дипломатически... Слов у меня больше не хватает!" — прокомментировал ситуацию Плачков.
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и бежать будут в бабском платье
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, р**яты, я выведу вас!
Над лесом сгущаются темные тучи...
- Куда ты ведешь нас, ЗеБубка **..чий?
Куда ты завел нас, чего ты добился?
- Идите вы нахер! Я сам заблудился...
- Куда ты завел нас, Вова-герой?!
- Идите вы *****, я сам здесь впервой...
- Давайте отрежем Бубочке ногу!
- Не надо, не надо, я вспомнил дорогу!!!
(Через некоторое время.)
- Постой, ЗеВован, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня ж нюхнувшы ты коксу ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
Зеля напрягся и выпятил грудь:
- Я вас нае..ал, не найти вам тот путь,
Я вас на**ал и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.
Семь сабель вонзились Вовику в бок:
- Ох, е..б вашу мать, - прокричал он и слег.
Погиб наш Вовик, а с ними и мы,
Наверно, не зря он е..ал нам мозги.
рви печінку! Подерев"янський.