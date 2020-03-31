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Все про:энергетика (1138) Плачков Григорий (1)

 В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков

Глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков возмущается большим количеством исполняющих обязанности среди чиновников в энергетической сфере.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Плачков приводит такой список руководителей, находящихся в статусе временно исполняющих обязанности:

- Министр экологии и энергетики;

- президент НАК "Энергоатом" (уже второй в.и.о);

- руководитель НЭК "Укрэнерго";

- руководитель Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (уже третья исполняющая обязанности);

- руководитель Чернобыльской атомной электростанции;

- руководитель Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

"Если дипломатически... Слов у меня больше не хватает!" — прокомментировал ситуацию Плачков.

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В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185852
 
 
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та в наc в президентах зелене Іа-що ж ви хочете від чиновників?
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ВРЕМЕНЩИКИ !!!!!

и бежать будут в бабском платье
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По лесу все слуги народа идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.

- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, р**яты, я выведу вас!

Над лесом сгущаются темные тучи...
- Куда ты ведешь нас, ЗеБубка **..чий?
Куда ты завел нас, чего ты добился?
- Идите вы нахер! Я сам заблудился...

- Куда ты завел нас, Вова-герой?!
- Идите вы *****, я сам здесь впервой...
- Давайте отрежем Бубочке ногу!
- Не надо, не надо, я вспомнил дорогу!!!

(Через некоторое время.)

- Постой, ЗеВован, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня ж нюхнувшы ты коксу ведро
И громко кричишь, что привал далеко!

Зеля напрягся и выпятил грудь:
- Я вас нае..ал, не найти вам тот путь,
Я вас на**ал и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.

Семь сабель вонзились Вовику в бок:
- Ох, е..б вашу мать, - прокричал он и слег.
Погиб наш Вовик, а с ними и мы,
Наверно, не зря он е..ал нам мозги. В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 2314
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-Зєля-серце згасає..
рви печінку! В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 5566 Подерев"янський.
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та соску из евроинтеграции туда рюкзаковску посадить, тогда настанет порядок, и гроши будут знать отчет
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камасутру для споживачів електроенергії пишуть виконуючі обов'язки...жах!
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це такий прикол щоб не відповідати по повній програмі за махінації
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