 В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Плачков приводит такой список руководителей, находящихся в статусе временно исполняющих обязанности:

- Министр экологии и энергетики;

- президент НАК "Энергоатом" (уже второй в.и.о);

- руководитель НЭК "Укрэнерго";

- руководитель Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (уже третья исполняющая обязанности);

- руководитель Чернобыльской атомной электростанции;

- руководитель Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

"Если дипломатически... Слов у меня больше не хватает!" — прокомментировал ситуацию Плачков.

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