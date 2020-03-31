 "Марш на Крым" перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия.
"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - сообщил он.
Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.
Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 3 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".
https://youtu.be/TGwUpfbcNiU
Партизанить не захотели, маршировать тоже. Блин, вояки.
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...
Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!
•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.