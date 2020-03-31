EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  888  13
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Крым (22540) марш (567) Чубаров (817) COVID-19 (2691) коронавирус (1266)

 "Марш на Крым" перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров

Дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации"

Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.

Марш на Крым перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров 01

Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 3 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Также читайте: Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Источник: https://censor.net.ua/n3185851
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Или зассал что дело на него сегодня открыли. Как раз я в той теме писал, что для этого скорее всего и было открыто дело
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага! Испугались!
Партизанить не захотели, маршировать тоже. Блин, вояки.
 показать весь комментарий
 
 
не пиши херьни...
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...

Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!

•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
 показать весь комментарий
 
 
..нормальное решение, там вирус полыхает и карантин кацап объявил.....
 показать весь комментарий
 
 
к тому времени, когда тронутся, многие будут зализывать раны
 показать весь комментарий
 
 
Потом Кремль придумает Чуму или Холеру.... Можно после карантина 20 апреля в спецодежде и в масках по примеру зелёных человечков проникнуть с миром в Крым,. а впереди можно пустить китайское население в респираторах и очках,сойдут за украинских бурятов.
 показать весь комментарий
 
Все правильно. Вірус сам доб'є рашу.
В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх