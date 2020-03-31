 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.
"По всем направлениям, доступным для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 000 граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 000 украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 000 наших граждан", — сказал он.
По его словам, за прошедшие сутки пересекли 10 000 граждан. "Например, в летнее время или в сезон отпусков пересекает 250-300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимум пропускных операций", - подчеркнул Дейнеко.
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Председатель ГПСУ напомнил, что наиболее активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, - было 27 марта. "Пересекли границу 22 000 человек, когда обычный показатель был 3800 в сутки", - сказал он.
Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.
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Дейнеко отметил, что его орган ведет учет граждан, возвращающихся из-за рубежа. На протяжении последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, нарушивших правила самоизоляции.
Так что будут как миленькие сидеть, за уклонение криминальная ответственность.
Так что вали домой на лента.сру, здесь у тебя не сложилось
НЕТ, это антиконституционно и подрывает безопасность всей страны, НАШИ ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ЭПИДЕМИИ ОНИ ДОЛЖНЫ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ, так во всем мире.
Что если бы инфекция убивала всех, что тогда вы бы сказали, пошли целоваться бы с ними в засос?
У вас логика невменяемого.
Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".
Это нарушение прав всех украинцев, ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТУ.
обрыдло...жаль токо моих картинок тама.
ибо этот карантин будет вечным...
у нас то границы закрыты уже давно
Возмущает то, что большинство этих людей наплевательски отнесутся к обязательному двухнедельному карантину!
Значит так: автобусом до Сходни доезжаем, А там - рысцой, и не стонать!
Эти убогие в своём уме? Их лечить принудительно нужно.
Но с другой стороны - может Господь так от идиотов планету очистить хочет