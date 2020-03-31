 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям, доступным для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 000 граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 000 украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 000 наших граждан", — сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки пересекли 10 000 граждан. "Например, в летнее время или в сезон отпусков пересекает 250-300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимум пропускных операций", - подчеркнул Дейнеко.

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Председатель ГПСУ напомнил, что наиболее активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, - было 27 марта. "Пересекли границу 22 000 человек, когда обычный показатель был 3800 в сутки", - сказал он.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.

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Дейнеко отметил, что его орган ведет учет граждан, возвращающихся из-за рубежа. На протяжении последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, нарушивших правила самоизоляции.