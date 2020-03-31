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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
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 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко

Из-за границы на сегодняшний день вернулись 160 тысяч украинцев, еще 17 тысяч заявили о желании вернуться. Но на Пасху вернуться могут захотеть еще 200 тысяч украинцев.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям, доступным для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 000 граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 000 украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 000 наших граждан", — сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки пересекли 10 000 граждан. "Например, в летнее время или в сезон отпусков пересекает 250-300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимум пропускных операций", - подчеркнул Дейнеко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На украинской границе нет очередей, зафиксирован самый низкий пассажиропоток за последнее время, - Госпогранслужба

Председатель ГПСУ напомнил, что наиболее активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, - было 27 марта. "Пересекли границу 22 000 человек, когда обычный показатель был 3800 в сутки", - сказал он.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.

Также на Цензор.НЕТ: 30 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 11 тыс. - зарегистрировались для возвращения в Украину, - МИД

Дейнеко отметил, что его орган ведет учет граждан, возвращающихся из-за рубежа. На протяжении последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, нарушивших правила самоизоляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3185848
 
   
 Топ комментарии
 
абалдеть... пожалейте Украину...
ибо этот карантин будет вечным...
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Просто для пересечения границы давать бумагу, что люди проходят 14 дневную обсервацию в полевом госпитале, и за секунду 200 000 человек превратится в 200 человек
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Это незаконно. В Украине нет права бессудных арестов и концлагерей.
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Во всем мире есть, а в Украине нет. Да ты что, ботяра, вали в свой каыапстан, мы сами разберемся, что делать в своей стране
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Нет ни у кого в Украине права на арест гражданина просто так потому что так кому то хочется. Не путай со своей Родиной! И концлагеря у нас вне Закона.
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Ой да захлопнись кацап, у нас в Украине даже последний зебоболик знает, что вовчик в пн подписал закон об обязательной 14-ти днейвной обсервации, по прибытию.
Так что будут как миленькие сидеть, за уклонение криминальная ответственность.
Так что вали домой на лента.сру, здесь у тебя не сложилось
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Объясняю для руских - Конституция дает право украинцам не выполнять антиконституционные Законы. Фактически это обязанность Человека и Гражданина. Но ты, если будет у вас на рашке принят закон об обязательной ректальной термометрии, кинешься выполнять первым. Быдло, рабы, холопы....это все про тебя и твоих одномышленников.
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Их права не выше наших, нас посадили на карантин все 37 млн, а они должны чувствовать себя хорошо и разносить инфекцию.

НЕТ, это антиконституционно и подрывает безопасность всей страны, НАШИ ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ЭПИДЕМИИ ОНИ ДОЛЖНЫ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ, так во всем мире.

Что если бы инфекция убивала всех, что тогда вы бы сказали, пошли целоваться бы с ними в засос?
У вас логика невменяемого.
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Посадили на карантин именно ВАС а не меня или их. Вы сами , добровольно согласились отказаться от своих прав Человека и Гражданина. Поэтому задавайте эти вопросы себе - как и почему? А инфекция эта есть и нам всем нужно помогать друг другу . Я , например, уже переболел и с радостью поделюсь своей плазмой крови с готовыми антителами с родственниками если что.
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Такое может говорить только враг Украины и подонок. Каждый гражданин Украины имеет право приехать в Украину когда захочет.
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кроме экстренных ситуаций, когда граница закрыта 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9269
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В Законах Украины нет такого "экстренные ситуации", есть Надзвичайний Стан. Вот когда введут НС , тогда можно попирать права граждан Украины.
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Почитай на досуге.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".
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враг Украины будет ехать намеренно заражать. У них право есть защищать страну, а они в это время хорошо скрывались в других странах, а теперь вдруг вспомнили.
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Если бы эпидемия убивала маленьких детей вы бы тоже были за то, чтобы разносить инфекцию?

Это нарушение прав всех украинцев, ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТУ.
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Если бы да кабы, то надо действовать по ЗАКОНУ. Вводить режим ЧП и действовать. Ничего такого нет и значит Конституция действует в полном объеме. Точка.
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неа,самоубился в твиттере.
обрыдло...жаль токо моих картинок тама.
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С оплатой санатория на срок теста!
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абалдеть... пожалейте Украину...
ибо этот карантин будет вечным...
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Ну, що ви, вони всі звісно же пройдуть тестування. Всі 200 тис
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Так если надавить толпой и ещё запустить карлсона впереди, то откроются любые границы!
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в любой толпе всегда есть первый ряд, и там лучшие...
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а там і проводи заразом.. щоб "нє отходя от касси"
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Никого не смущает, шо китайцы шастали по миру и у нас тоже 3 недели со дня объявления о вирусе? Не просочился вирус?
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Хотелось бы увидеть как они приедут ... пешком придут что ли?
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он не в состоянии 2 слова сложить и произнести, что он может послать .... думаю берд это, чтобы разогнать панику, ... никто не поедет ни на какие празднования, карантины везде и можно доехать только на своем транспорте, ...
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конечно, ловите шашлычников по лесам и штрафуйте продавцов без масок
у нас то границы закрыты уже давно
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то есть это сотое последнее китайское предупреждение и закроем границы и так будем закрывать пока все не сьедутся
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Может тогда карантин стоит отменить? Уже его длительность определилась -21 день с момента въезда последней группы через кордон. Въехали - +21 день и так до бесконечности.
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Абсолютно! Тем более с нашим т.н. карантином.Усадить всю страну под замок, а носители прут и им пофиг , они гуляют. Нонсенс.
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Сподіваюся, що Віслючок та вся ЗЕко-***** зустрінуть їх і все це буде знімати вся ко-***** Г+Г?
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Чем пускать в Украину сотни тысяч людей на Пасху, лучше выпустить из Украины навсегда тысячу зебилов на Песах. 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3104
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Прямо горят все желанием перебить "достижение" Италии и Испании вместе взятых...

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дебилы закройте границу! или кто приедет тот на карантин 12 дней в принудительной форме, забирать на границе! 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3519
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Хіба з сусідніх держав, вся Європа перекрита, як приїдуть?
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Так мы ж вроде границу закрыли.. Президент 12 марта дал 3 дня на возвращение.. А теперь уже апрель практически.. ( карантин в силе до 24.04, Аваков говорит что продлят числа до 22 мая, устражат ..) А что имеем по факту... . Все осталось по прежнему - границы открыты.., рынки открывают.., больным ( с коронавирусом) разрешено посещать магазины, аптеки ит.д. Власть думает сбить волну недовольства населения ограничениями от карантина.., так сейчас они вопят и ругают власть за введение карантина.., а через три недели будут материть за ослабление или фактическую отмену карантина... Власть которая дергается в конвульсиях, меняет ежедневно свои решения ( как министров) вскоре теряет и доверие, и уважение и вообще все.. А для власти это подобно смерти. Ее перестают воспринимать всерьез. А тогда Ростов - историческая родина или домик в Италии ( хотя сейчас лучше в Антарктиде)
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Одна дура уже приехала, три села заразила.
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Не дивуйтесь, що люди повертаються, їм нема де діватися. Їх звільняють з роботи, з навчання, закінчуються гроші і вони йдуть додому. Цей вірус виявився самим дієвим механізмом для повернення громадян на батьківщину. Кожна країна хочаб частково позбавилась від іноземців-заробітчан.
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Никто не удивляется что люди приезжают в Украину.
Возмущает то, что большинство этих людей наплевательски отнесутся к обязательному двухнедельному карантину!
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Нехай вас цей факт не засмучує, вони чхати на нас хотіли. Їхнє життя вже зламане, зараз вони почнуть ламати наше.
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пользуясь моментом, можно прикинуть, сколько людей навсегда покинуло Украину. вернутся ведь только те, кто действительно является заробитчаныном и не имеет по месту своей работы на западе ни кола, ни двора, ни социальных гарантий государства-работодателя. статус - гастарбайтер. из общего колличества уехавших, нужно вычесть тех, кто сейчас вернётся. в остатке получим- сколько страна навсегда потеряла своих бывших граждан.
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Нєфіг шастать батракам. Нехай там і святкують.
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Слушай, ты действительно мой соплеменник? Ты гражданин Украины? Почему ты считаешь других граждан Украины быдлом без прав?
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Патамушта бидло не хоче тут налагодити нормальне життя, а здриснуло на готове, а ви тут як хочете. Хитрожопі.
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Истерия? Но если нет, то ты быдло, рагулье и просто сволочь. Мои права - это мои права, так записано в Конституции. Точно так же у этих людей. Никто, и ты в том числе, не может лишить права граждан приехать в Украину.
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граждане Украины должны соблюдать закон и проходить карантин..а не ломиться
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Должны. Карантин. Там где хотят. Никто не имеет права лишать граждан Украины самим ехать в концлагеря.
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а их..что держат..до границы их не кто не тащит..
Значит так: автобусом до Сходни доезжаем, А там - рысцой, и не стонать! 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5178
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Крім прав є ще і обов"язки, але про них ніхто не згадує.
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5 копійок В Україні десятки мільйонів все одно залишилось.Чому вони не хочуть налагодити життя в Україні?
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а ти хто такой..чтоб виступати в ролі прокурора ..
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т р у д а р ь Я запитував не тебе.Може ти даш відповідь,на питання вище?
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т р у д а р ь Майдан не допоміг піднести економіку.Після майдану також потрібно щось робити.Та й на майдані було не так вже і багато людей.Зараз всі до нього приписують себе.
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а чего эти 200 тыс. не считаются с моими правами..
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а зачем тогда ввели карантин и остановили экономику, что бы уж точно - либо от короны, либо от голода?
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Борьба за власть. Зеленский пошел в полную прострацию и власть рвут на себя разные группировки.
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Слухайте, оці 200 тисяч приїдуть не для того щоб по хатах сидіти. Підуть в церкву, обцілують усіх зустрічних, почнуть розговлятися, потім козу водити. І так тиждень до гробків, а потім усі на цвинтар і знову пішло. Оце буде карантин! Що це, перше квітня ще не почалося. невже це правда?
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Це подвійні стандарти від дебільної влади, яка всіх нас саджає на карантин та залишає людей без грошей, а сама завозить тисячі потенційних інфікованих. В цьому карантині вже немає ніякого сенсу.
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это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед
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Ви їм пофігу. Вони втекли з України, а як припекло тікають звідти, бо економіка і там скорочується.
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Ми тут дуже раді з цього приводу... Ще не всіх інфікованих зелений лепрекон впустив в Україну ?
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ОНИ КАРАНТИН ДО КОНЦА ВРЕМЕН ХОТЯТ???
Эти убогие в своём уме? Их лечить принудительно нужно.
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Интересно, а сколько людей в Италию приедут на пасху погостить?
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Закрыть все церкви. А попов всех мастей - на принудительную самоизоляцию, чтобы не кучковали толпы овец, считающих, что для Всевышнего, создавшего все сущее, (в том числе пауков, пиявок, крыс акул...) имеет значение , что и когда они едят или не едят или как и где ему поклоняются , да и вообще поклоняются или нет. 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 433.
Но с другой стороны - может Господь так от идиотов планету очистить хочет 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 433
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зелень вообще ....банулась. они не соображают что творят. еще и гордяться этим. на вопрос, что вы сделали для государства? бородаты, рыжий ублюдок из слуг народа сказал: мы людей домой вернули
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только вопрос, куда, зачем и что с ними делать если все продали
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