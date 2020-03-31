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 АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен

Антимонопольный комитет Украины предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации относительно осуществления мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Участникам рынка рекомендуется воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортируемого товара и товара отечественного производства (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, которые опережают рост курса иностранной валюты.

Отмечается, что многолетний опыт исследований и расследований АМКУ в сфере фармацевтики показывает, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

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"В условиях пандемии коронавируса COVID-19, к сожалению, растут риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственного создания дефицита товаров", - отмечают в АМКУ.

Там также призывают участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя.

Как сообщается, рекомендации предоставляются: отечественным производителям и импортерам (26 субъектов); отечественным дистрибьюторам (7 субъектов); аптечным сетям (20 субъектов).

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Источник: https://censor.net.ua/n3185847
 
 
 Топ комментарии
 
Просит? Мынуточку, мынуточку. А во сколько обходится содержание этих просителей? Может дешевле разогнать к ибеням этих просителей и заменить профессионалами с паперети? Хуже точно не будет.
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Просит аптеки! - 2 самых бессмысленных слова
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Вот простое обоснование: Если ничего не покупать - цены нормальные
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спрос рождает предложения - а дефицит взвинчивает цены
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С таким подходом Житомирская аптека №5 скоро выкупит контрольный пакет Аррlе АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2311
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Просит? Мынуточку, мынуточку. А во сколько обходится содержание этих просителей? Может дешевле разогнать к ибеням этих просителей и заменить профессионалами с паперети? Хуже точно не будет.
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Просит аптеки! - 2 самых бессмысленных слова
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да не просить надо а расстреливать мародеров. с таким подходом владельцы аптек будут милиардерами после коронавируса))))
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Улянки на них нет, творят, шо хотят, а фершалка с ними хотя бы в доле была
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..АМКУ уже просит?..а если пошлют барыги аптечные АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2265 ..сегодня за маску самую дешевую , если поймать удастся, уже подорожник 30-тик дерет..
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Просит?
А на колени встали - нет?
Тогда масочки по 200 грн!
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