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 В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха

У Андрея Старуха - мэра города Монастыриска Тернопольской области с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 - выявили коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

При этом признаков заболевания нет, Старух чувствует себя нормально, однако будет находится в самоизоляции. Его жена и сын также чувствуют себя нормально.

Вместе с мэром тест делал его заместитель Андрей Гладыш, но его тест показал отрицательный результат.

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В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха 01

По информации главы Монастырисской РГА Павла Дроня, по состянию на 17:00 31 марта в районе инфицированы коронавирусом 68 человек, из которых 38 жителей г.Монастыриска.

В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха 02

Также читайте: После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3185844
 
 
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В Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Пришло время меру вспомнить сколько денег он не выделил из бюджета на больничку, а шо забыл наверное, бывает
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Но вообще жалко парня, лицо приятное, молодой. Выздоравливай, мер.
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