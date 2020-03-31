 Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"До вечера понедельника у нас есть срок для подачи поправок, предложений, и после этого будет сформирована таблица. Нам обещают большое количество поправок, безусловно. Это может быть вторя "земля"... Соответственно, это может состояться в конце следующей недели", - сказал он.

Он добавил, что для этого придётся созывать внеочередное заседание парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект 2571-д, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.