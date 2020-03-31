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 Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

Верховная Рада может рассмотреть законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности во втором чтении в конце следующей недели,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев  в эфире радио "НВ".

"До вечера понедельника у нас есть срок для подачи поправок, предложений, и после этого будет сформирована таблица. Нам обещают большое количество поправок, безусловно. Это может быть вторя "земля"... Соответственно, это может состояться в конце следующей недели", - сказал он.

Он добавил, что для этого придётся созывать внеочередное заседание парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект 2571-д, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Источник: https://censor.net.ua/n3185842
 
 
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торопятся бене компенсацию выплатить? Он же говорил, что ему банк теперь нахрен не нужен, он на компенсацию претендует
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именно после него и можно будет делать выводы и прогнозы
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Зеленський як тренувався на піоніно - йому відтяпнуло достоїнство - Лєнка тепер за кожним кутком з чужими чоловіками треться - а какая разніца? Так що Зеленському втрачати нічого - можна совати передок хоч у дверний проєм, чи під електросокиру - трачати вже нічого.
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ждите партию "земля и воля"...чем беня хуже герцена?
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Подсудимый Путин,ответьте,что с РАБссией?
Она утонула.
Где?
В дерьме...
а подлодка Курск?
в воде...
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Перше голосування було з порушеннями, це факт. Конституційний суд може визнати його не дійсним.
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Главное, никого у нас не смущает, захотели закон против олигарха, написали, захотели кума в прокуроры, тоже поменяли законы, феодализм продолжается
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