 В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", — сказано в сообщении.

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