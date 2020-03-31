 В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"По данным ЦОС, Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", — сказано в сообщении.
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(Мудростьттех, кто дал клятву Гиппократа и зарабатывает на этом бабло)
Наверное люди умирают от прекрасного здоровья. Или от врачей.
А вот толпы на похоронах - это опасно, т.к. на похороны собираются ЖИВЫЕ люди, которые могут быть заражены.
Воля ваша, но уж больно подозрительно всё это.
КНР один миллион потерь при боевых действиях - семечки. Для США и Украины, один взовд потерь, - ТРАГЕДИЯ.
Италия-2?
НЕ ДАЙ БОГ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY&feature=youtu.be
Медсестра играется в приемном покое одна! Эпидемия! Сотни трупов!
Панеслася
С одесской трассы утром в "час пик" поток такой же, как 1-го января, если не меньше.
1 - ніхто не має права їм це заборонити !
2 - за кордоном майже 6 млн. українців , а повернулось лише декілька тисяч ... і що тепер ?
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.