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 В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из Китая в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов, маски и медицинское оборудование, - Офис президента. ФОТО

В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185841
 
 
 Топ комментарии
 
Як казав один лікар - поки тестування нема - значить ви здоровий. А якщо здоровий - значить можете жити, поки не вмрете. А як зробите теста - то вже зразу хворий і присмерті.
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Нет здоровых людей, есть недообследованные.
(Мудростьттех, кто дал клятву Гиппократа и зарабатывает на этом бабло)
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Что будет через месяц?
Италия-2?
НЕ ДАЙ БОГ!!!
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Як казав один лікар - поки тестування нема - значить ви здоровий. А якщо здоровий - значить можете жити, поки не вмрете. А як зробите теста - то вже зразу хворий і присмерті.
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Нет здоровых людей, есть недообследованные.
(Мудростьттех, кто дал клятву Гиппократа и зарабатывает на этом бабло)
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у тебя раком никто не болеет?
Наверное люди умирают от прекрасного здоровья. Или от врачей.
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Все под Богом ходим. И тараканы у каждого в голове разные. Медиков, типа Емца, надо знать изнутри.
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с теми липовыми ЭкспресТестами что закупили коррупционные чинуши то все здоровые, вроде как.
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Як то завжди буває в української влади - оплатили тести найдешевші, й замість тестів на вірус привезли тести на вагітність. То усі й здорові.
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А вот в Италии, в Ломбардии, всех кто мер от коронавируса в лакированных гробах хоронят. И вот мне не понятно, ежели такой мор, то кто лакированными ящиками всех обеспечивает, и отдельной ямой, и почему в лакированном ящике, а не в мешах прорезиненных и в ров под хлорку?
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Большая. Когда моровое поветрие, как говаривали в старину, и карантин, тут только общий ров 9МОГИЛЬНИК) и хлор. Тогда и не до лакированных ящиков с обивкой.
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вирус передается воздушно-капельным путем. Открою страшную тайну, только никому не говорите: трупы НЕ ДЫШАТ. Потому хоронить их можно в любых гробах, в том числе в лакированных.
А вот толпы на похоронах - это опасно, т.к. на похороны собираются ЖИВЫЕ люди, которые могут быть заражены.
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Ну да когда от сибирской язвы мрёт КРС то каждой буренку отдельный ящик покрытый лаком и персональную яму. К слову, трупы не дышит, а вирус на нём живет и с него рапространяется.
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Это не те гробы, в которых утопленных мигрантов в 2013-м (360 чел.) хоронили? Фотки такие гуляли по сети якобы из Бергамо.
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Кто знает. Впочем итальяшки настольтко меркантильные, что всё возможно.
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Мне вот интересно, кто такой пиар ковиду оплачивает? А может каждые 5минут печатать такое? Судя по потраченному баблу у заказчика этой рекламы печатный станок.
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Мне кажется, что император Си Цзипинь.
Воля ваша, но уж больно подозрительно всё это. В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1586
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так , начебто , Китай від цього найбільше постраждав ...
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Вы уверены? Полтора миллиарда, миллионы туристов в тот же Тайвань и родня по ВСЕМУ КИТАЮ, а очаг только в Ухане.
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тисячі загиблих , масовий карантин , спад економіки - в чому ж профіт ?
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Вопрос, - КОМУ ПРОФИТ?
КНР один миллион потерь при боевых действиях - семечки. Для США и Украины, один взовд потерь, - ТРАГЕДИЯ.
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Что будет через месяц?
Италия-2?
НЕ ДАЙ БОГ!!!
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Вы понимаете что развод? Нам уже почти месяц обещают но ничего не происходит. Я семьёй уже переболели этим ковидом и ничего страшного вообще.
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Да особенно 40к людей почувствовали этот развод, правда уже на том свете=(
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Вирус есть, я сам им переболел. Но количество умерших в Италии уж больно подозрительно отличается на Севере и Юге.
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В Испании точно так же, вот в США через недельку будет в 2 раза чем в Италии..(
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Вот видео из Испании
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY&feature=youtu.be

Медсестра играется в приемном покое одна! Эпидемия! Сотни трупов!
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Да я вас умоляю. И ШО ВЫ ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ? Если в Италии их не зарывают в общей яме пересыпая хлоркой и дустом, без допуска многочисленной родни в чёрном, а каждого пакуют в лакированный гроб с повышенной комфортностью и отдельной ямой в присутствии родни, а в это время в остальных регионах бывшей римской империи всё спокойно, то йу здравомыслящего человека возникают вопросы...…..
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В отличии от вас, я полностью спокоен...
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Ну и слава Богу. Я за вас рад. Только умоляю вас, не кушайт на ночь сырых помидоров. ,
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Коронавирус только начинает набирать обороты, то ли еще будет. Тут еще эвакуация елбодабов из Индии, нам точно пиз дец будет. Думаю зе не досидит до конца своего срока.
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Вот только их завезут и сразу опять начнется, конечно - предыдущих чуть-чуть не хватило.
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Только начинает набирать обороты? А с чего тогда в Китае ид1т такой спад? Лекарства нет, антивирусное не разработано, так сказать антидота нет.а в городу с 12 миллионам он уже и побеждён. При этом другие провинции без пандемии. С учётом сколько уханцев до карантина сдрысенуло по всему Китаю. И не 10 или 100, а миллион как минимум.
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Ну што, завтра встречаем первую сотню в день?
Панеслася В Украине 645 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 97 новых заболевших, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3083
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29.03. було + 164 за добу. Потім 30.03 +73. Сьогодні +97.
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Думаю, що набагато більше насправді.
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Але, початкова статистика хибна була. Тестів ще мало. Їх кожну добу стає більше і дані стають обєктивними.
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не понимаю, как люди продолжают заражаться, если все сидят дома потому что карантин.
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Через АТБ. Но вообще вирус пройдет через каждого и это аксиома, никакие карантины предотвратить это не могут.
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В маркет ходять за продуктами. Та й не всі сидять вдома.
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Какое дома, в Киеве ничего не поменялось, просто все пересели на машины, толпы людей как были так и есть.
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Да ладно
С одесской трассы утром в "час пик" поток такой же, как 1-го января, если не меньше.
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Тисячі якщо не десятки тисяч людей вже заражені багато хто навіть перехворів декому не повезло і той помер - але в зв'язку з повною відсутністю тестів це був не коронавірус. А зараз є вже тести але "джина випустили з глечика" і нас чекають на превеликий жаль дуже важкі часи.
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пока еще не все прочли что маски носить не обязательно.. и что с подтвержденной короной на самоизоляции... можно спокойно шастануть в магазин или аптеку...
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Это результаты температурного скрининга и отсутствие карантина у тех, кого эвакуировали, это было очевидно с самого начала.
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Ще кілька місяців все з'ясується, що це було - афера століття чи сама страшна епідемія.
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читаем википедию.это не короновирус,а группа вирусов под таким названием.один из,атипичная пневмония ,гараздо опаснее чем ковид19 по смертности.но про атипичную -все молчат почему то...общую смертность от всего гриппа валят на ковид...это кому то выгодно..в мире каждый год болеет в тяжелой форме от 3до 5млн.умирает 300-600тыс. Человек....делайте выводы..
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На скільки я зрозумів з відкритих джерел, то ця зараза небезпечна тим, що проти неї в людини немає імунітету, а фармакологія немає ліків від цього вірусу. На відміну від того ж свинячого, пташиного чи ще якогось... Але я в медицині - профан повний. Тому доводиться вірити публікаціям у ЗМІ...
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Почитаешь и можно сразу - в гроб - от страха.
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и ты будешь бояться какой то ковид? не будешь. правильно. назовем ковид-короновирусом. хотя короновирус- это общий принцип вживления в клетку группы вирусов
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Пора начинать строить новые больницы.
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Я далекий від медицини, але питання: навіщо було повертати х європ наших громадян під час епідемії? Невже в нас краща медицина, ніж в тій же Італії чи Іспанії? А якщо повертали, то чому не закривали на 2 тижні, як у Санжарах? Ось тепер будемо їсти все це, аж очі повилазять... Молю Бога, щоб в Україні не було такої статистики, як в Італії!
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навіщо було повертати х європ наших громадян під час епідемії?

1 - ніхто не має права їм це заборонити !
2 - за кордоном майже 6 млн. українців , а повернулось лише декілька тисяч ... і що тепер ?
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прикрутить потребление, демократию, "желтые жилеты",выброс денег на на фармацевтику и т.д. и вообще ставить овец в стойло- беспроиграшный вариант для любых властей
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Ще декілька тижнів такої статистики і усі заб'ють на той вірус...
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Все рухається по наростаючій. Ще раз передивлюсь "Краще дзвоніть Солу" )
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Минздрав разрешил работу рынков на карантине
В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8011Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
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Как же надоело с вами спорить, зеленоклоуны. Как хотите так и живите.
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надоело, зенарид не исправить. Надо 40 лет, пока прожили только 29.
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Інфікованих буде набагато більше.Найголовніше,щоб багато смертей не було
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Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)
В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4072Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.
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повертали- щоб не було резонансу,що нам не потрiбни украiннцi..не закривали- не мае закладiв i сicтеми..
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Похоже, распространение коронавируса, с учетом невыявленных случаев (а это разочков в 9...10 больше), как и большинство природных явлений, подчиняется экспоненциальной зависимости. Весёлая будет экспонента.
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трупы были и раньше... только статистику не обнародовали..в мире каждый год болеет в тяжелой форме от 3до 5млн.умирает 300-600тыс. Человек....делайте выводы..
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