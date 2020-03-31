 ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
Производство открыли по факту непринятия мер к ограничению вывоза средств противоэпидемической защиты за рубеж.
Производство ведут следователи центрального аппарата ГБР.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (Служебная халатность). Минимальное наказание по этой статье — штраф в 850 грн, максимальное — лишение свободы лишение свободы на срок до 5 лет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов
Напомним, Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.
На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.
30 марта в МВД заявили, что респираторы были вывезены из Украины в Испанию по заниженной в сотни раз цене. Ущерб государству мог составить 15 млн гривен, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Также на Цензор.НЕТ: Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.
Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).
Квартал-95 работает...