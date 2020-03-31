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Все про:Испания (536) уголовное дело (2323) халатность (47) экспорт (606) Нефьодов (193) ГБР (1059) Государственная таможенная служба (23)

 ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник

Государственное бюро расследований начало в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова уголовное производство по статье "Служебная халатность".

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Производство открыли по факту непринятия мер к ограничению вывоза средств противоэпидемической защиты за рубеж.

Производство ведут следователи центрального аппарата ГБР.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (Служебная халатность). Минимальное наказание по этой статье — штраф в 850 грн, максимальное — лишение свободы лишение свободы на срок до 5 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

Напомним, Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.

На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

30 марта в МВД заявили, что респираторы были вывезены из Украины в Испанию по заниженной в сотни раз цене. Ущерб государству мог составить 15 млн гривен, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Также на Цензор.НЕТ: Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3185831
 
   
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и где он возьмёт эти 850 гривен, а изверги ?
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он китайцам её уже втюхал … бабло победило разум.
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По лесу зебобики идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?

Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.

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и шо?присудят 850 грн?это не торговля жизнями украинцев на крови?

Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).
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самое интересное еще впереди.сами себя сдадут за 30 копеек
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"Минимальное наказание по этой статье - штраф в 850 грн, максимальное - лишение свободы лишение свободы на срок до 5 лет"...минимальное наказание улыбает
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расчетный счет не напечатали...и как ему теперь помочь? все таки 850 грн
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скоро 2-е правительство Зели пересажает первое, а потом назначенное 3-е посадит 2-е...

Квартал-95 работает...
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нормальные люди к Дырявому работать не идут
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коррупционный хипстер (бородатая жопа Каломойского)
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А как он мог помешать мародерам которые на верху сидят?
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Нашли крайнего...а не хотят они расследование в отношении некоего главы комитета здравоохранения Верховной Рады Украины провести?
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вот какие грозные статьи себе и своим придумали, аж служебная халатность. не соучасник воровства не преступление по сговору не подрыв нац. беопасности не коррупция. просто халатность. премьера турнули, просто так. миллиардные убытки, херня. зато укради на ферме поросенка. 3 года химии гарантированно.
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В ДБР вообще без мозгов сидят? В карантин сдали?
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это на 100% "гнилая селедка", не тот ***** из зе команды, кто продал маски и получил гешефт, а таможенник виноват, кто не имел никакого юридического права, на каком @лять основании? запрещать вывоз.
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а недополученные 20-30 миллиардов, это тоже халатность???????????
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