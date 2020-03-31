 За сутки 30 марта в Италии от СОVID-19 скончалось 837 человек, общее число инфицированных превысило 105 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на La Stampа, об этом сообщает Служба гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в больницах Италии от коронавируса умерли 837 пациентов, днем ранее зарегистрировали 812 случаев смерти.

В Италии с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 105 792 случая заражения. Из них 12 428 человек умерли и 15 729 уже выздоровели.

В настоящее время коронавирус подтвержден у 77 635 человек, что на 2107 больше, чем вчера. В предыдущий день зафиксировали 1648 новых случаев инфицирования.

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