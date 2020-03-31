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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
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 За сутки 30 марта в Италии от СОVID-19 скончалось 837 человек, общее число инфицированных превысило 105 тысяч

В Италии количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 12 428, общее число инфицированных превысило 105 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на La Stampа, об этом сообщает Служба гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в больницах Италии от коронавируса умерли 837 пациентов, днем ранее зарегистрировали 812 случаев смерти.

В Италии с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 105 792 случая заражения. Из них 12 428 человек умерли и 15 729 уже выздоровели.

В настоящее время коронавирус подтвержден у 77 635 человек, что на 2107 больше, чем вчера. В предыдущий день зафиксировали 1648 новых случаев инфицирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 29 марта в Италии скончалось от коронавируса 812 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3185830
 
 
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Украине подобное не грозит - у нас мудрое рукойводство страны не позволяло 29 лет и не позволяет дожить населению до возраста 78+(основная возрастная категория померших от этого вируса на Западе).
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Итальянцы так доживали долго из-за хорошей экологии и чистого питания.
Их 78+ это наши 58+ в лучем случае!
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відпустіть, нарешті, Марківа.....срані макаронники
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Та сколько ж можно. Всевышний, сжалься
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~12% это 3-4% сказочек из Китая!
Китай не хотел остаться в изоляции, чтобы экономика не грохнулась и придумал 3-4%!
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брехняяя, наш зеправитель рынки открыл, брехняяя!
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